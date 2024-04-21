Договор Пилсудского – Петлюры. Почему развалился союз Польши и Украины в 1920 году

Варшавский договор стал результатом многомесячных тайных переговоров

Диалог и союз с позиции силы. Именно так можно охарактеризовать польско-украинский договор от 21—24 апреля 1920 года. В первый день в Варшаве была подписана политическая и торгово-экономическая конвенция между представителями Польской Республики Яном Домбским и Украинской Народной Республики Андреем Левицким.

По этому соглашению признавалось право Украины на самостоятельное государственное существование. Директория во главе с главным атаманом Симоном Петлюрой также признавалась высшей властью Украинской Народной Республики.

Совместные военные действия против большевистской России

Границу между государствами проложили по реке Збруч, а дальше вдоль бывшей границы Австро-Венгрии с царской Россией на северо-западном направлении до Вышгородка и на север — через Кременецкие горы, а затем к востоку от Здолбунова, вдоль восточной границы Ровенского уезда до реки Припять. Итак, западноукраинские земли оказались в пределах Польской Республики.

Составной частью Варшавского договора стала и военная конвенция между ПР и УНР, подписанная три дня спустя, 24 апреля. С польской стороны свою подпись поставил генерал Валерий Ян Славек, а с украинской генерал Владимир Синклер. Военный союз предусматривал совместные военные действия против большевистской России в Украине.

На момент подписания двух соглашений войска УНР находились в катастрофической ситуации (большинство частей перешли Збруч и оказались на занятой поляками территории, где были интернированы), а сам лидер государства Симон Петлюра в декабре 1919 года выехал в Варшаву. Там в конце того года начались трудные переговоры в надежде заключить соглашение о сотрудничестве с поляками в борьбе с российскими большевиками, оккупировавшими практически всю Приднепровскую Украину.

Этот договор стал результатом многомесячных тайных переговоров представителей Юзефа Пилсудского и Симона Петлюры. Пункты конвенции разрабатывали в полной секретности не только для европейского сообщества, союзников из Антанты, но даже для польского Сейма и большинства украинских чиновников. Может, поэтому соглашение получило название Договор Пилсудского — Петлюры.

Впрочем, эти государственные образования к середине весны 1920 года находились в совершенно разных "весовых категориях"… Украинский историк Ярослав Грицак в "Очерке истории Украины. Формирование модерной украинской нации XIX—XX века" писал: "И Пилсудский, и Петлюра разделяли социалистические взгляды, но пожертвовали ими в критический час национальных соревнований ради достижения самостоятельности. Оба возвысились над всеми партийными разногласиями внутри своих обществ и стали олицетворением освободительной борьбы всей нации. С той, однако, основополагающей разницей, что Пилсудский представлял нацию победоносную, а Петлюра — побежденную… Даже если бы Пилсудский оказался до конца верен своим союзническим обязательствам, оставалось под большим сомнением, воздержалось бы польское общество от огромного соблазна трактовать отвоеванную Украину как завоеванную территорию?" (выделение Я. Грицака).

Польша сама находилась в достаточно неопределенных обстоятельствах. Государство, завоевавшее независимость только 11 ноября 1918 года, продолжало до 1921 года конфликтовать с соседями — галичанами, немцами, чехами и словаками, литовцами — практически на всех линиях еще до конца не установившихся границ.

…Во всех боевых столкновениях, кроме уступки Чехословакии в Тешине (Заольшье), поляки оказались победителями. Государственный механизм в Варшаве работал (социалисты, крестьянская партия и национал-демократы пока действовали слаженно, отложив споры). Поляки оказали практически единодушную поддержку Пилсудскому во время освободительной борьбы.

В конце лета 1919 года, после полугода боевых действий, поляки оккупировали территорию Западно-Украинской Народной Республики. Армия ЗУНР перешла Збруч, чтобы оказаться в водовороте борьбы за Приднепровье: то на стороне армии УНР, то в союзе с белыми деникинцами, то в составе армии красных большевиков…

Уже в эмиграции Симон Петлюра в статье "Очередные проблемы военного строительства в украинской военной литературе" писал: "Варшавский договор 22 апреля 1920 г. (именно в этот день он получил текст конвенции. — Авт.) был исторически вынужденным фактом, неизбежной цепью в ходе политически-милитарных событий нашей новейшей истории, а не искусственным образованием политического безрассудства или злой воли, как некоторые легкомысленно и поверхностно думают о нем. Его отрицательные моменты были известны ответственным деятелям, подписывающим его, но не могли быть преодолены или нейтрализованы по объективным причинам международного характера".

Польский генерал Антон Лисовский, Симон Петлюра, украинские генералы Владимир Сальский и Марко Безручко (слева направо). Апрель 1920 года

Петлюра был прав в одном: он старался, не всегда удачно, защищать национальные интересы и не имел других планов, кроме совместной борьбы в обороне самостоятельности в сверхсложных условиях противостояния как красной, так и белой России.

Сложность эта заключалась не только в отсутствии поддержки УНР среди стран — победительниц в Первой мировой войне (которую получила новорожденная Вторая Речь Посполитая от Антанты, закрывшей глаза на жесткую политику поляков в национальном вопросе), но и потому, что именно украинофильские взгляды Пилсудского — исследователи часто преувеличивают их значение и реальный вес – в широком кругу польского общества и политиков не встречали поддержки.

Они мирились с ними, потому что авторитет Пилсудского как лидера нации был на недосягаемой высоте. "Комендант" Речи Посполитой на этом этапе претворял в жизнь идею восстановления независимости.

Отношение национал-демократа Романа Дмовского и его союзников к украинской государственности вообще было крайне негативным. Лозунг "Polska od morza do morza" — от Балтики до Черного моря — был популярен всю межвоенную историю государства. И если независимой Украины на карте Европы не желали видеть большинство чиновников в Варшаве, то государства Антанты и подавно.

"Освободители" или оккупанты

Украинский историк Сергей Литвин в фундаментальном труде "Суд истории: Симон Петлюра и Петлюриана" писал: "Польское правительство требовало от украинской стороны не только признания оккупированных западноукраинских областей, но и хотело вмешиваться во внутренние дела УНР, в частности в деле земельном… Польские претензии находили поддержку в правительственных кругах Франции, которые были заинтересованы в природных богатствах Украины, в частности Дрогобычским нефтяным бассейном, эксплуатация которого французами облегчилась бы в случае федеративной связи Украины с Польшей".

Юзеф Пилсудский и Симон Петлюра на киевском вокзале, май 1920 года

Какими же оказались результаты Договора Пилсудского — Петлюры? В конце апреля 1920 года началось наступление 65-тысячной союзной польско-украинской армии в направлении Киева, который был освобожден 7 мая. Украинцев в этой армии было немногим более 20%. А уже 9 мая на Крещатике прошли колонны "победителей-освободителей", парад принимал польский генерал Эдвард Ридз-Смиглы.

Польско-украинские войска вступают в Киев. Крещатик, 7 мая 1920 года

"Украинский народ, видевший в своей столице чужого генерала с польским войском вместо Петлюры во главе собственных войск, не осознавал этого акта как освобождение, а скорее, как разновидность оккупации. Поэтому украинцы вместо энтузиазма и радости сохраняли угрюмое молчание и вместо того, чтобы схватиться за оружие в защиту полученной свободы, оставались пассивными зрителями", — писал участник этого действа, ротмистр польской армии Тадеуш Махальский.

Однако в июне 1920 года началось стремительное наступление российских большевиков, уже 11 июня захвативших Киев, а вскоре оказавшихся под Варшавой. Где уже в августе и произошло "Чудо на Висле"…

Польша оказалась на грани капитуляции, но в августе 1920 года Красной армии было нанесено сокрушительное поражение. Украинцы героически выполняли союзнические обязательства: известна знаменитая победа частей под командованием генерал-хорунжего Марка Безручко во время обороны Замостья.

Юзеф Пилсудский и будущий маршал Польши Эдвард Ридз-Смиглы на польско-большевистском фронте, 1920 год

Впереди было подписание мирного договора с большевиками в Риге 18 марта 1921 года (по его результатам этнические украинские земли — Галичина, Волынь, Холмщина вошли в состав Второй Речи Посполитой). Варшавский договор 1920 года был аннулирован, украинские части были разоружены и интернированы на территории Польши.

Конечно, этот договор крайне отрицательно восприняли руководители ЗУНР, армия которой героически сопротивлялась польской оккупации Галичины с ноября 1918-го по июль 1919 года. Они считали его изменой общеукраинским национальным интересам. И в значительной степени они были правы. О резонах Петлюры мы писали выше…

Но нужно констатировать, что лидеры и УНР, и ЗУНР так и не смогли консолидировать свои усилия на пути к независимости. Слияние этих двух украинских государственных образований, которое состоялось 22 января 1919 года, на самом деле оказалось декларацией так и не осуществившихся намерений. Реакция приднепровской и западноукраинской элиты на подписание Варшавского договора чуть более чем через год была совершенно разной.

Да и внешнеполитическая конъюнктура для Украины оказалась крайне неблагоприятной. Аргументы украинцев о необходимости построить собственное государство страны победившей Антанты просто отвергали. В ситуации международной изоляции противостоять и красным, и белым россиянам, а также возрождавшейся Польше было почти невозможно…