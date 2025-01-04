Автор первых украинских банкнот, гений и волшебник: сколько всего успел сделать за 34 года художник Георгий Нарбут

Имя этого человека в советское время было практически под запретом

Выдающийся, мирового уровня художник, график, педагог, один из основателей и ректор Украинской академии искусств, один из авторов первых украинских государственных знаков – банкнот и почтовых марок Украинской Народной республики. Основатель украинского книжного искусства, мастер оформления книги. И все это о Георгии Нарбуте. Он прожил только 34 года, но оставил огромное наследие, которое уже в постсоветский период становится наконец известным более широкому кругу наших соотечественников.

"Родился графиком"

Георгий Нарбут родился 25 февраля 1886 года в крохотном селе Нарбутовка (теперь Сумщина) в семье обедневшего шляхтича литовского происхождения Ивана Нарбута и Неонилы Махнович. О мальчике говорили, что "родился графиком": он поражал окружающих желанием воспроизводить, буквально на чем угодно все, что попадало под руку, все, что видел – лошадей, жуков, бабочек, листочки. В Глуховской гимназии юноша увидел копию "Остромирового Евангелия" XI века, которое принес на урок старославянского языка учитель. И… перерисовал весь текст Священного Писания.

Художественное образование получал самостоятельно, учился в Глуховской гимназии. В 20 лет переехал в Санкт-Петербург, где познакомился с творчеством тогдашних корифеев "Серебряного века": Александра Бенуа, а также Льва Бакста, Николая Рериха, Евгения Лансере. Учился у двух известных художников и графиков из российского художественного объединения "Мир искусства" Ивана Билибина и Мстислава (Мстиславаса) Добужинского. Оформлял иллюстрации к сказкам, некоторое время Георгия называли подражателем билибинской манеры в искусстве. Сам Билибин писал: "На что я тратил несколько дней, он делал за несколько часов!"

Однако под влиянием творчества знаменитого немецкого художника Альбрехта Дюрера украинский художник постепенно прокладывает свой неповторимый путь.

Он оттачивал мастерство в 1909 году в Мюнхене. Там, в знаменитой Пинакотеке и других музеях столицы Баварии, в течение года знакомится с творчеством любимого Альбрехта Дюрера и других выдающихся художников прошлого; он был в восторге от архитектурных шедевров города, который тогда был, да и сейчас остается, Меккой людей искусства.

Одинаково работал как правой, так и левой рукой

По возвращении в Россию Георгий кардинально обновляет свою графическую технику. Удивление у художников вызвал тот факт, что мастер одинаково умело работал как правой, так и левой рукой…

Художник начинает кропотливую работу над иллюстрациями к сказкам — русским народным, Андерсена, братьев Гримм. Выдающийся художник, историк искусства, критик Александр Бенуа в книге "Мои воспоминания" писал: "Второе поколение "мирискусственников" вроде Чехонина, Митрохина, Нарбута и других в достаточной мере научили российскую публику ценить красоту книги".

Вскоре художник увлекается геральдикой, тесно связанной с историей отечества, его магнатских и шляхетских семей. И, наконец, происходит его "возвращение к источникам", к милой сердцу родине – Украине. Георгий становится признанным, без преувеличения непревзойденным мастером шрифта, каллиграфии; изучает украинскую книжную графику эпохи позднего Средневековья и начала Нового времени. Он рисует гербы многих представителей украинской шляхты, эскиз обложки и фронтисписа "Малороссийского гербовника" Владислава Лукомского и Вадима Модзалевского (1914 год). Художник увлекается графикой и орнаментикой "Пересопницкого Евангелия" XVI века и все больше приближается к своим неповторимым техникам и стилю с использованием элементов украинских национальных традиций, народного декоративного искусства.

"Малороссїйскїй гєрбовникъ". Обложка. Художник – Георгий Нарбут, 1914 год

"Живой, с привлекательным характером, он не любил одиночества. Он всегда искал окружения людей и любил работать на людях: ему не мешали ни гул, ни разговоры… тишина его подавляла. По натуре был ярый противник всего удручающего однообразия, которым цивилизация уничтожает отличия между расами, народами, нивелируя их характерные особенности", – писал историк искусства, график Петр Нерадовский, который дружил с Георгием Нарбутом.

Летом художник обязательно приезжал на родину, где изучал украинскую культуру, рисовал национальные костюмы. Еще в 1912 году он так подписал свой герб: "Мазепинець полку Чернігівського, Глухівської сотні, старшинский син, гербов і емблемат живописець"; кстати, Георгий, как и его младший брат, известный поэт Владимир, были прямыми потомками знатного (значимого) товарища казацкой сотни Мусия Нарбута. Отмечу – именно "мазепинец", в Российской империи Романовых, где власть и черносотенцы так называли сторонников украинского национального движения.

"Украинская азбука", "горпинка" и "богдановка"

Сразу после Февральской революции Георгий Нарбут переезжает из Петрограда в Киев, где становится профессором графики Украинской академии искусств, а в декабре — и ее ректором. Этот шаг художника был встречен в штыки представителями художественной среды в России и, конечно, большевистской властью.

Основатели Украинской академии искусства. Стоят (слева направо): Александр Мурашко, Георгий Нарбут, Василий Кричевский. Сидят (слева направо): Николай Бурачек, Федор Кричевский, Михаил Бойчук, Михаил Жук. 1918 год

Впоследствии он сотрудничает с журналами "Наше минуле", "Мистецтво", "Солнце труда", "Зорі"; начинает работу над циклом иллюстраций к так и нереализованному в полной мере проекту "Украинская азбука". В 1919 году он снова возвращается к этой идее, однако внезапная смерть перечеркнула все планы Мастера.

Обложка "Украинской азбуки" и одна из букв. Художник — Георгий Нарбут, 1919 год.

Во время работы в журналах художник использовал свой неповторимый шрифт и хорошо отлаженную систему комплексного оформления изданий. Сегодня эти журналы стали настоящими раритетами и очень популярны среди коллекционеров.

К сожалению, остался нереализованным и проект по иллюстрированию "Энеиды" Ивана Котляревского. Из запланированных 12 цветных гравюр Георгий Иванович успел выполнить только одну, но это настоящий шедевр книжной графики, симбиоз древнеримской и украинской культур!

Иллюстрация к "Энеиде" Ивана Котляревского. Художник – Георгий Нарбут, 1920 год

Выдающийся исследователь древней украинской архитектуры Георгий Лукомский так вспоминал о своем товарище: "Пышный, розовощекий, коренастый и одетый по-украински, то с улыбкой, а то со строгой деловитостью, он пленил своим языком, говором, словцами всевозможными, остроумием и знаниями, поражал начитанностью для художника необычайной, эрудит был настоящий".

В конце 1917 года Георгий Нарбут и еще ряд художников (Иван Мозолевский, Александр Красовский, Василий Кричевский) получают заказ от Украинской Центральной Рады на создание эскизов денежных знаков Украинской Народной Республики. Нарбут стал автором эскиза банкноты номиналом 100 карбованцев, на которой в первый раз был изображен тризуб как Государственный герб новосозданного государства (в обращении с 5 января 1918 года). Интересно, что надписи дублировались на русском, польском языке и языке идиш.

Банкнота авторства Георгия Нарбута номиналом 100 карбованцев, на которой впервые был изображен тризуб как Государственный герб Украины

После заключения Берестейского мира и возвращения правительства УНР из Сарн в Киев (столица пережила недолгую, но кровавую большевистскую оккупацию) уже 1 марта 1918 года правительство УНР решило ввести новую денежную единицу — гривну. Георгий Нарбут выполнил эскизы к банкнотам номиналом 10, 100 и 500 гривен (в народе последние называли "горпинками", потому что на них изображена девичья головка в веночке). Также были подготовлены к выпуску банкноты номиналом в 2, 1000 и 2 000 гривен.

Банкнота номиналом в 100 гривен 1918 года. Автор – Георгий Нарбут

После государственного переворота 29 апреля 1918 года и прихода к власти гетмана Павла Скоропадского было решено отпечатать в Берлине банкноты в 2, 10, 100 и 500 гривен. Автором эскизов к банкнотам номиналом 100 и 500 гривен снова стал Георгий Нарбут…

Но возвращение к власти украинских социалистов было не за горами. После свержения правительства гетмана Георгий Нарбут снова "пригодился", став автором эскиза к банкноте в 100 карбованцев, где впервые в Украине использовался водяной знак (портрет Богдана Хмельницкого). Возможно, потому она получила название "богдановка".

Георгий Нарбут умер 23 мая 1920 года в Киеве, на 35-м году жизни. Похоронили художника на Байковом кладбище. Тиф, жестокий бич войн, а затем воспаление печени и гепатит после сверхсложной операции оборвали жизнь человека, успевшего сделать несказанно много. И планы у него были грандиозные. Но, если говорить о степени таланта этого Мастера, — вполне выполнимые.

Автопортрет с женой (Наталией Модзалевской) и детьми – Данилой и Мариной. Сын стал известным художником, а дочь танцовщицей и педагогом в США. Медальон на дереве, 1919 год

Прав был известный художник, график и керамист Сергей Чехонин: "Если не следить за его работой час-два, кажется, будто добрые волшебники выполнили за него его рисунки". Но волшебник был один, и абсолютно неповторимый: его руки творили чудеса. Это был и прагматик, и романтик одновременно, человек, для которого жизнь была этаким карнавалом, настоящий гений. И это отнюдь не преувеличение.