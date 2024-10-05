Более 300 лет борьбы: как Россия превращала украинский язык в "колхозный"

Украинский язык подвергался неслыханным гонениям и при царизме, и при советской власти

"Языковые баталии" в Украине имеют долгую и трагическую – конечно, для украинцев – историю. Уже в эпоху Руины, в ситуации практически перманентной гражданской войны на территории наших земель в конце XVII века началось наступление на украинский язык. Московское государство постепенно поглощало еще относительно автономную Украину не только территориально.

Начиная с Петра І

Уже царь Петр I после разгрома шведско-украинских войск под Полтавой и резни в Батурине в ноябре 1708 года начинает уничтожать остатки национально-политических прав украинцев. Шаг за шагом культура, историческое самосознание наших предков испытывали мощные удары, от которых мы на самом деле приходим в себя по сей день.

"Постаралась", как писал Тарас Шевченко, и "тая цариця – лютий ворог України, голодна вовчиця" Екатерина II, которая уничтожением Запорожской Сечи в 1775 году фактически убила последние остатки свободы на нашей земле. Так она "наградила" запорожцев за добросовестную службу во время русско-турецких войн. Еще в 1764 году был ликвидирован Гетманат. "Нужно, чтобы само имя гетмана исчезло, а не то чтобы какого-нибудь другого человека назначать на эту должность", — сказала Екатерина II, которая для россиян-имперцев, конечно, остается "Великой".

Императрица России Екатерина II. Картина Александра Рослина, 1780-е годы

Наша элита – потомки старшины и украинской шляхты времен Национальной революции под началом Богдана Хмельницкого – уже к тому времени оказалась перед выбором. Либо "раствориться" в великорусском море, принять условия игры имперской нации (а для этого российское правительство уравняло их с русскими дворянами в правах), либо продолжать борьбу за национальную независимость.

И элита в абсолютном большинстве пошла на службу царизму. Эти новоявленные дворяне, князья, графы – высокие чиновники, представители клира и военные – служили "верой и правдой" Российской империи. Вспомним Александра Безбородько — "наисветлейшего князя", фактического руководителя дипломатии времен той же "голодной волчицы", Дмитрия Трощинского — председателя Почтового управления при правлении Павла I, министра уделов, а затем и юстиции эпохи Александра I, архиепископа Феофана Прокоповича — автора кощунственного названия "Всероссийская империя" и, если можно так сказать, руководителя "идеологического отдела" времен правления царя, а с 1721 года императора Петра I. Среди военных – графа, генерала от инфантерии, героя Наполеоновских войн Михаила Милорадовича (был убит на Сенатской площади декабристом Петром Каховским в декабре 1825 года) и генерал-фельдмаршала, "светлейшего графа Варшавского" Ивана Паскевича, который "умело" руководил жестоким подавлением Польского восстания 1830—1831 годов, а затем и Венгерской революции 1848—1849 годов.

"Мова" под запретом

Во второй половине XIX века украинская культура и язык подверглась неслыханным гонениям. Валуевским циркуляром в 1863 году и Эмским указом 1876 года "царя-освободителя" Александра II украинский язык оказывался практически под запретом. И любые попытки отстаивать его приводили к обвинениям в сепаратизме и национализме. Ситуация не изменилась до самого свержения самодержавия. Либеральный русский писатель, публицист и библиофил Николай Рубакин отмечал: "Считали своим родным языком великорусский язык всего лишь 55,5 миллиона человек, на гонимом малорусском языке тем не менее говорят 22,33 миллиона. Перепись отметила 16 славянских наречий, 3 еврейских, 17 финских, 31 турко-татарских, 24 кавказских, 13 разных полярных инородцев. Из них подвергается гонению только украинское, наиболее родственное нам слово, — то самое, которое считали своим родным Шевченко, Гоголь, Квитка, Марко Вовчок и др. Но ведь это не есть жаргон Пуришкевича, Маркова 2-го, Бобринского и т.п., приходящийся по вкусу Родзянкам и Хомяковым…" (Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы", Спб, 1912).

Автограф Валуевского циркуляра 1863 года

Комплекс национальной неполноценности

В условиях длительной безгосударственности в полный рост возник комплекс национальной неполноценности, психология украинской элиты претерпела неотвратимые изменения. А она всегда является главным защитником государственных стремлений даже безгосударственных на каком-то этапе наций. Так было с поляками в XIX – начале XX века и с венграми, которые более трех веков боролись за свою государственность. Эти нации всегда помнили периоды своего величия и лелеяли, воспитывали будущие поколения в любви и уважении к славному прошлому.

В Украине ситуация была диаметрально противоположной: элита постепенно русифицировалась. И ее представители, тогдашние "малоросы" порой становились "святее римского папы", то есть особенно упорно боролись с "украинским сепаратизмом". Хотя на своих хуторах часто за рюмкой водки пели с родственниками народные песни и вспоминали действительно славные времена Казацкой эпохи. Не больше…

Выдающийся украинский историк Михаил Грушевский еще в 1907 году писал в статье "Про українську мову і українську справу": "Першим же й невідмінним засобом і знаряддям національного життя є культурна мова, здатна служити органом культурного життя в усяких сферах і проявах його. Без такої культурної мови, придатної не тільки "для домашнього употреблєнія", для етнографічних оповідань чи легеньких популяризацій, але здатної на орган чи науки, чи публіцистики, чи ділового ужитку, – не можемо ми й на крок вперед поступити".

Михаил Грушевский. Львов, 1904 год

Последствия украинской "толерантности", которые уходят корнями во времена царизма, продолжали жить в советский период. Недолгая украинизация/коренизация 1920-х — начала 1930-х годов, которую большевики проводили в УССР и на Кубани чисто по тактическим соображениям, после Голодомора 1932—1933 годов была окончательно свернута, а ее руководители подвергнуты жестоким репрессиям. В советской Украине под лицемерными лозунгами "интернационализации" была продолжена имперская политика "обрусения" не только украинцев, но и представителей всех этносов (эта политика не всегда приносила дивиденды, потому что представители неславянских этносов имели гораздо больше возможностей для сопротивления из-за того, что это были языки совершенно неродственные). Украинский язык во всех областях общественной жизни оказался на маргинесе. Происходил процесс поглощения под видом единения новой общности — "советского народа". Нам, украинцам, оставалась показательная этнография, концерты хора имени Григория Веревки в Кремлевском дворце…

Украинский ученый, историк и политолог в эмиграции Иван Лисяк-Рудницкий в статье "Русификация или малороссиянизация?" в 1978 году писал: "Языковая русификация важна тем, что она представляет собой симптом и символ провинциального, национально неполноправного и неполноценного состояния современной Украины… Следует обратить внимание на вопросы социальной функции языка. Будет ли в украинском языке формироваться независимое украинское политическое мнение? Будет ли украинский язык служить средством не только народной, но также высокой культуры, получит ли он господствующее положение в государственной администрации, экономике, научных и высших учебных заведениях, городском быту? Пока этого не произойдет и пока основной социальной функцией украинского языка будет функция "колхозного языка" – до того времени Украина останется Малороссией".

Карикатура, демонстрирующая уничтожение украинского языка в Украине в советское время. Иллюстрация — Википедия

"Конфликт и борьба"

"Конфликтность нынешних языковых проблем Украины коренится в деформациях ее языковой ситуации, унаследованных от колониального прошлого. Русскому языку удалось вытеснить и заменить украинский язык на значительной территории его распространения в главной функции, которую выполняет язык, — функции общения. Ситуация, когда неродной язык претендует на роль, адекватную роли родного, неестественная и разрушительная. В таких обстоятельствах взаимоотношения двух языков определяют не гармоничное сосуществование и взаимодействие, а конфликт и борьба, которая будет продолжаться до тех пор, пока на этой территории не победит один из них", – писала почти 20 лет назад известный украинский языковед Лариса Масенко в исследовании "У)мовна (У)країна", К, Темпора, 2007).

Ситуация особенно обострилась во времена президентства Виктора Януковича. Он постепенно, шаг за шагом двигал государство к пропасти, и оно постепенно становилось сателлитом России. Этот процесс был прерван вторым Майданом уже в 2014 году. Кремль не смирился с таким развитием событий и начал военную агрессию, переросшую в широкомасштабную войну уже 24 февраля 2022 года.

На самом деле как минимум два с половиной десятилетия независимости Украина все еще оставалась Малороссией. Украинский язык так и не получил за это время господствующее положение и продолжал выполнять роль "колхозного языка", несмотря на видимость украинизации во всех сферах и государственного управления, и в культуре.

СМИ за редким исключением выполняли указания олигархов, тесно связанных с Кремлем. Книгоиздание на украинском языке даже нельзя было сравнить с советскими временами (мы не принимаем во внимание идеологический аспект). Концепция "единого советского народа", "слияния наций" среди наших соотечественников имела немало сторонников, особенно на востоке и юге страны (уже не говорим о Крыме, где даже разговор на украинском языке вызывал негативную реакцию и обвинения в фашизме). Концепция триединого народа – великорусского, украинского и белорусского – оставалась жить, получая поддержку опять же почти у половины населения Украины. У многих из них отрезвление наступило только в 2022 году.

Выдающийся украинский мыслитель Дмитрий Донцов в "Підставах нашої політики" еще в 1921 году писал: "Коли історія (і географія) зробили з нас аванпост Европи проти Росії, Росії яко такої, незалежно від кожночасового її режиму; коли цю ролю під загрозою національної смерти мусить Україна і далі грати; коли самі заложення московської культури руйнують відпорну силу нації; коли, нарешті, в обстоюванні своєї національної незалежности невіддільна для нас від перемоги Европи над Росією і навпаки – то першою заповіддю нашої політики повинно бути: 1) в політиці внутрішній – плекання всіх засад західної культури, які рятуютиь Европу (і нас) від московської пошести, 2) в політиці зовнішній – повна сепарація від Росії".

Трудно не согласиться с "вільним уланом" украинской национальной идеи, который подвергался и продолжает подвергаться постоянным атакам "интеллектуалов" из либерального лагеря. Которые не видят, или не хотят видеть, насколько он был прав в оценке и прошлого, и будущих перспектив украинской нации.

Язык – это душа народа. И народ никогда не станет политической нацией, пока на его извечной земле не воцарится родной язык.