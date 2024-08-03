Враг царевны Софьи и соратник Петра I: первые шаги Ивана Мазепы на посту гетмана

Ивана Мазепу видели марионеткой Кремля, но он быстро перерос своих "кукольников"

Гетманы Петр Сагайдачный , Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа – пожалуй, наиболее узнаваемые фигуры национальной истории XVII – начала XVIII века. Кем был Мазепа (1639—1709) — предателем или героем? В описании жизни Ивана Степановича авторы продолжают использовать только две краски – черную и белую.

Самое обидное, что и сегодня для многих исследователей, и не только большинства российских, а также церковных иерархов (РПЦ и УПЦ МП) "проклятие измены" – обвинение, которое воспринималось современниками лишь как мотив для уничтожения автономии Украины, приобрело форму аксиомы и неоспоримого греха" (Татьяна Таирова-Яковлева, "Мазепа", 2007). Кстати, "первый среди равных" Вселенский патриархат никогда не признавал анафему, наложенную на Ивана Мазепу иерархами РПЦ, из-за ее неканоничности…

Главный собор Киево-Печерской Успенской лавры. С амвона которой звучала анафема Ивану Мазепе, несмотря на то, что он ее практически поднял из руин. Открытка 1911 года

Мы о пути этого сложного, неоднозначного, страстного и очень эмоционального человека знаем достаточно много. Особенно о последнем периоде его правления Гетманщиной, тесно связанном с Северной войной (1700—1721) и поражением шведско-украинской армии под Полтавой в 1709 году, завершившимся вынужденной эмиграцией Ивана Мазепы… Однако мифы и штампы продолжают окутывать образ этого незаурядного и многогранного человека.

"Зрада" и донос

Очень интересный эпизод: как Иван Степанович получил булаву, которую крепко держал в руках более 22 лет – самый долгий промежуток времени среди других гетманов Украины.

…Неудачный поход российско-украинского войска в Крым летом 1687 года, который возглавил фаворит царевны Софьи князь Василий Голицын, привел к окончательному и кардинальному пересмотру отношений Московского царства и автономной Гетманщины. Татары выжгли траву в степи, и союзное войско вынуждено было из северной Таврии вернуться на украинские земли. И первой ласточкой этого похода стало обвинение московитами "гетмана обоих берегов Днепра" Ивана Самойловича в "предательстве Москвы".

Гетман Украины Иван Самойлович

На самом деле Самойлович, добивавшийся неограниченной власти в Гетманщине, к тому времени окончательно побил горшки со старшиной. Поход в Крым он считал "безрассудной московской войной". К тому же гетман крайне негативно воспринял подписание Вечного мира между Московским царством и Речью Посполитой. Правобережная Украина (без Киева) после почти 20 лет Руины стала ужасающей пустошью и, как выяснилось, почти на столетие оказалась под властью Варшавы. Судьба Самойловича была уже решена, потому что на руках кремлевского правительства было "доношение" (донос) от 7 июля 1687 года, о котором ниже…

22 июля эта огромная армия (100 тысяч московитов и несколько десятков тысяч казаков) подошла к реке Коломак на границе современных Харьковской и Полтавской областей. И там Василий Голицын получил санкцию Кремля отстранить от власти Самойловича, которого "послать в Великороссийские городы за крепкою сторожею". На следующий день Самойлович был лишен булавы и арестован с сыном Яковом и ближайшими сторонниками.

Почти стотысячное войско Голицына (значительная часть казачьих полков отправилась на места постоянной дислокации на Гетманщине) окружило казацкий лагерь, который расположился над Коломаком… Надо заметить, что российские имперские и советские историки всегда подчеркивали главную роль Мазепы во время этого молниеносного государственного переворота. А как же, все вроде бы сходилось: Иван Степанович был объявлен 25 июля (3 августа по новому стилю) 1687 года гетманом Войска Запорожского.

Но на самом деле главную роль в этой политической комбинации играл князь Василий Голицын, опиравшийся на оружие своей армии. Именно в его присутствии проходил Совет, на котором было объявлено имя Мазепы, а другие кандидатуры просто заглушили. Мазепа на то время был совсем не богат, поэтому фаворит царевны Софьи видел в нем своего рода марионетку. Как он ошибался! Иван Степанович его очень скоро "отблагодарил" — посодействовал победе Петра над старшей сестрой в борьбе за власть.

"Безусловно, наш герой мечтал о власти и булаве. Но в коломатской интриге и он, и Самойлович, и Украина были лишь пешками в зарождающейся игре настоящих вершителей судеб Российской империи, прежде всего Голицына. Другая версия событий называет истинную причину свержения Самойловича — его непопулярность среди казаков… Совпадали три фактора: желание Голицына свергнуть своевольного гетмана, желание правительства Софьи найти "козла отпущения" за неудачу в Крыму и злость старшины на "зарвавшегося поповича", — пишет Татьяна Таирова-Яковлева.

Интересно, что подпись Мазепы на доносе стоит только четвертой. А своеобразную визу поставил генеральный писарь Василий Кочубей – настоящий лидер левобережной старшины, сыгравший ключевую роль в свержении гетмана Ивана Самойловича.

Старшина отмечала, что Самойлович "о землях той стороны Днепра говорил жестоко: не так будет, как Москва с поляками в мирных своих договорах постановила. Поступим так, как нам нужно". Конечно, эти слова, если это была даже неправда, являются серьезными обвинениями.

Дальнейшая судьба Ивана Самойловича трагична: он был сослан в Вятский край с сыном Яковом; умер бывший гетман в 1690 году уже в Сибири. А средний сын Григорий, которого Иван Самойлович видел своим преемником, был обвинен московитами в связях с Крымским ханством и казнен в Севске 11 ноября 1687 года.

Усиление власти Кремля

Хотя басни о том, что Мазепа подкупил Голицына, не выдерживают ни малейшей критики, их с удовольствием повторяют уже как минимум полтора века российские историки и копировали украинские советские. Даже шла речь о 10 тысячах золотых для всесильного фаворита царевны, опытного политика и искусного дипломата. Однако этот полководец-бездарь и во втором походе на Крым в 1689 году не достиг своей цели. В этом походе участвовало более 100 тысяч московитов и ориентировочно 30—40 тысяч казаков во главе с новым гетманом Иваном Мазепой.

Гетман Украины Иван Мазепа. Картина украинской художницы Натальи Павлусенко (с ее разрешения)

Первым и главным результатом смещения Самойловича стало принятие именно 25 июля 1687 года Коломацких статей из 22 пунктов: договора между гетманом Украины, казацкой старшиной – с одной стороны, и царями Московии Иваном и Петром и правительницей-регентшей, царевной Софьей – с другой. Хотя главную подпись ставил новоизбранный гетман Иван Мазепа, текст договора готовила ранее старшина под пристальным наблюдением Голицына.

Универсал Ивана Мазепы

Коломацкие статьи существенно ограничивали украинскую автономию в составе Московского царства, закрепляя усиление власти Кремля. К примеру, гетман не имел права без разрешения Москвы снимать с должностей генеральную старшину, а старшина – переизбирать гетмана. Сохранялось 30-тысячное реестровое казацкое войско и компанейские полки. Правительству Гетманщины запрещали общаться с иностранными государствами. Гетманской столицей становился Батурин – город на Нежинщине, довольно близко от границ Московии.

В нем должен был стоять гарнизон московитов – полк стрелков. Воеводы с царским войском оставляли гарнизоны в Киеве, Переяславе, Остре и Чернигове (они не должны были вмешиваться во внутренние дела городов, однако часто являлись зачинщиками недоразумений с местным населением). Властелин Гетманщины отныне не мог называться "гетманом обоих берегов Днепра", так как должен был неукоснительно соблюдать положения Вечного мира между Московским царством и Речью Посполитой.

Коломацкие статьи стали первым шагом к обрусению украинских земель и следующим шагом к ограничению прав Украины и последующей инкорпорации ее земель в состав Московского царства, а с 1721 года — Российской империи.

Профессор истории Гарвардского университета Сергей Плохий в книге "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності" писал: "На відміну від попередніх гетьманів, Мазепа зміг зосередити у своїх руках не тільки економічну, але й політичну владу. Це було пов’язано з безпрецедентною підтримкою, яку він мав на верхівці імперської піраміди. Цар Петро I вважав Мазепу своїм вірним слугою. Під час боротьби Петра з Софією Мазепа став на Петра. Згодом Петро I зробив його першим кавалером ордена Андрія Первозваного – престижної нагороди, запровадженої самим царем".

О последнем периоде гетманства Ивана Мазепы и его трагической судьбе после перехода на сторону короля Швеции Карла XII во время Северной войны (1700—1721) и грандиозного поражения союзных шведско-украинских войск под Полтавой 27 июня (8 февраля) 1709 года, читайте на "Телеграфе" в ближайшее время.