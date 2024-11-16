Автор герба УНР и многих архитектурных шедевров: как творил в Украине и эмигрировал из СССР Василий Кричевский

Украинский художник умер в Венесуэле, а похоронен в США

Мощный клан художественной семьи Кричевских известен далеко за пределами Украины. Во времена Хмельнитчины его родоначальником стал близкий друг, кум гетмана Богдана Хмельницкого, полковник Чигиринского и Киевского полка, польский шляхтич-католик Михаил-Станислав Кричевский. Именно он защитил будущего гетмана от произвола магната Александра Конецпольского, который руками шляхтича Даниэля Чаплинского захватил хутор Суботов. Кричевский перешел во время Национальной революции на сторону войск Хмельницкого и героически погиб под Лоевом в 1649 году, получив смертельное ранение…

Потомок славного полковника, Григорий Кричевский работал уездным земским фельдшером на Слобожанщине – в городе Лебедин. Его многодетная семья жила в селе Ворожба. Два сына стали известными художниками: старший Василий родился в 1872 году, а Федор в 1879-м. Они плодотворно работали на художественном поприще и стали знаменитыми еще во времена Российской империи.

Федор Григорьевич известен прежде всего как блестящий живописец и педагог. Круг интересов Василия Григорьевича более широк – он работал в сфере живописи, оставив яркий след как архитектор, искусствовед, художник театра и кино. Он известный мастер станковой и книжной графики, коллекционер изделий народного творчества, а также – в современном понимании – дизайнер и педагог, основатель университетского художественного и архитектурного образования в Украине. И в каждом направлении творчества он прокладывал новые пути, обладая неповторимым стилем.

Основатель украинского модерна

После школы Василий Кричевский учился в Харькове в железнодорожно-техническом училище, где получил профессию чертежника. Уже в 15 лет (!) юноша работал помощником чертежника в Харьковской местной управе.

Там, в большом губернском городе, на талантливого юношу обратили внимание известные архитекторы, и среди них академик Алексей Бекетов, у которого он работал помощником, получив возможность самостоятельно заниматься проектами зданий. Настоящий фурор произвел его проект от 1903 года здания Полтавского губернского земства (сейчас – Полтавский краеведческий музей).

Здание Полтавского земства (сейчас Краеведческий музей) в Полтаве. Архитектор В.Г. Кричевский, 1903-1908 годы

Победа на конкурсе одновременно дала жизнь совершенно новому, чисто национальному стилю в архитектуре, причудливо сочетавшему достояние и влияние европейского модерна, украинского барокко и народные традиции строительства домов и церквей.

Вестибюль первого этажа здания Полтавского земства. Фото — после 1903 года

Проект музея был настолько новаторским, что его стиль специалисты отнесли к так называемому псевдомавританскому, хотя на самом деле он имел все признаки декоративно-романтического. Впоследствии этот стиль получил новое название "украинский модерн", его бурное развитие в архитектуре приходится на дореволюционные годы — 1903-1917. Многие архитекторы работали в этом стиле в Харькове, Нежине, Сумах, Полтаве, Екатеринославе…

Впечатлил приемную комиссию Петербургской академии искусств

Во время вступительного экзамена в Петербургскую академию искусств Василий Кричевский настолько поразил приемную комиссию, что ее представители признали подготовку абитуриента на уровне выпускника академического курса. Это был один из редчайших случаев в истории столичной академии. В конце XIX века Василий Кричевский, несмотря на то, что не имел художественного образования, начинает немало времени уделять живописи – картины "На Днепре" (1901), "Крым" (1901), "Ярмарка (1913). Сейчас часть работ находится за границей. Однако потомки художника в начале XX века уже передали на его родину несколько сотен работ, хранящихся в музеях Украины, самое большое собрание – в киевском Музее диаспоры.

Пейзаж Полтавщины. В. Г. Кричевский, дерево, масло, 1921 год

Параллельно с работой в архитектурном бюро художник в Харьковском университете посещал студии и лекции известного историка Дмитрия Багалия, фольклориста и этнографа Николая Сумцова, историка и археолога Егора Редина. Василий Кричевский много путешествовал по Украине, изучая образцы народного творчества.

Отметим и его вклад в развитие отрасли прикладно-декоративного искусства. Так, уже после переезда в Киев (в 1907 году) Василий Кричевский, будучи художественным руководителем ткацкой мастерской в селе Оленивка Васильковского уезда на Киевщине, по заказу хозяев местного имения, миллионера и мецената Богдана Ханенко и его жены Варвары выполнил эскизы ковров на темы украинского народного творчества. "Ткацкая" мастерская была оснащена самыми современными станками, на которых создавали ковры, гобелены, гардины. Ханенко были известными патриотами своей земли: финансировали украинские партии, газеты, украшением Киева является Национальный музей искусств Ханенко на улице Терещенковской… Василий Кричевский одновременно возглавлял Миргородскую керамическую школу, работая с мастерами известного центра украинского гончарства в селе Опишня.

Начиная с 1903 года, художник работал над оформлением печатных изданий (в общей сложности более 70), и среди них отметим "Ілюстровану історію України", "Культурно-національний рух" выдающегося историка Михаила Грушевского. Интересно, что после трагической смерти Михаила Грушевского в Кисловодске в 1934 году, инспирированной советской властью, именно Василий Кричевский и молодой скульптор Иван Макогон стали авторами памятника историку и политическому деятелю на Байковом кладбище в Киеве.

В начале Национальной революции 1917—1921 годов художник активно включился в строительство независимого украинского государства. Он был одним из основателей создания Украинской академии искусства. "На первом заседании Совета академии первым ее ректором был избран известный искусствовед, архитектор и живописец В. Кричевский, но он отказался от руководства новообразованным учебным заведением, ссылаясь на то, что нет соответствующего опыта и способности к административной работе. Поэтому вскоре ректором избрали его младшего брата, тоже известного живописца Федора Кричевского, который 7(20) декабря 1917 г. был утвержден на этом посту Генеральным секретариатом УНР… Система получения образования в Украинской академии искусства была либеральнее, чем в хорошо известной ее основателям Петербургской императорской академии. Здесь действовали не общие учебные классы, а мастерские под руководством профессоров. На момент открытия академии в ней были созданы мастерские композиции (Михаил Бойчук, Василий Кричевский), две – станковой живописи (Федор Кричевский, Александр Мурашко), две — пейзажа (Николай Бурачек, Абрам Маневич) и мастерская графики (Георгий Нарбут)". (Юрий Павленко. "Нарис історії Києва").

Основатели Украинской академии искусств. Стоят (слева направо): Георгий Нарбут, Василий Кричевский, Михаил Бойчук. Сидят (слева направо): Абрам Маневич, Александр Мурашко, Федор Кричевский, Михаил Грушевский, Иван Стешенко, Николай Бурачек. Декабрь 1917 года

Автор государственных гербов, пионер кинематографа в Украине

Василий Кричевский был автором проектов государственных гербов и печати Украинской Народной Республики, банкнот, почтовых марок, экслибрисов… Он был известным коллекционером.

Большой государственный герб УНР по проекту В. Г. Кричевского, 1918 год

Уже при советской власти художник стал одним из пионеров кинематографа в Украине. Как художник он оформлял такие киноленты: "Тарас Шевченко" (1925), "Тарас Трясило" (1926), "Звенигора" (1927), "Земля" (1930), "Назар Стодоля" и первый украинский цветной фильм "Сорочинская ярмарка" (оба – 1936) и другие.

Василий Григорьевич Кричевский. Фото, 1928 год

Наследие мастера в области архитектуры просто поражает. В Киеве было построено: в 1911 году здание городского училища имени Сергея Грушевского (отца Михаила Грушевского, по его завещанию), вместе с Эдуардом-Фердинандом Брандтом; доходный дом на улице Стрелецкой, 28; Мемориальный дом-музей Шевченко в Киеве (переулок Шевченко, 8а); в 1932-1937 годах вместе со своим учеником, архитектором Петром Костырко, Василий Кричевский разработал в стиле конструктивизма проект знаменитого Дома писателей "Ролит" (улица Богдана Хмельницкого, 68). Также этот тандем разработал в неоклассическом стиле проект Литературно-мемориального музея Шевченко на Тарасовой горе в Каневе.

Руины доходного дома Михаила Грушевского в Киеве после артиллерийских обстрелов и штурма Киева войсками красных под командованием Михаила Муравьева, январь 1918 года. Архитектор В. Г. Кричевский

В 1940 году в Киеве прошла грандиозная индивидуальная выставка работ Василия Кричевского. На ней было представлено 1055 экспонатов! Однако уже в следующем году началась германо-советская война. Художник, которому было 68 лет, остался в Киеве, который нацисты оккупировали 19 сентября 1941 года. Он переехал во Львов, а затем уже осенью 1943 года в Германию.

После Второй мировой войны Василий Кричевский жил два года в Париже. В 1947 году вместе с женой Евгенией Щербаковской-Кричевской и дочерью Галиной Кричевской-де-Линде переехал в Венесуэлу, где работал зять-нефтяник. Там он в основном занимался живописью, хотя был неприятно поражен низкой культурой художественной среды.

Умер Василий Григорьевич Кричевский 15 ноября 1952 года в столице Венесуэлы Каракасе. Похоронен художник на кладбище святого Андрея в Саут-Баунд-Бруке (США, штат Нью-Джерси), который является настоящим пантеоном, где покоятся более шести тысяч известных украинских деятелей: политиков и ученых, писателей и художников, служителей церкви и меценатов…