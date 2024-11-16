Автор герба УНР и многих архитектурных шедевров: как творил в Украине и эмигрировал из СССР Василий Кричевский
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Украинский художник умер в Венесуэле, а похоронен в США
Мощный клан художественной семьи Кричевских известен далеко за пределами Украины. Во времена Хмельнитчины его родоначальником стал близкий друг, кум гетмана Богдана Хмельницкого, полковник Чигиринского и Киевского полка, польский шляхтич-католик Михаил-Станислав Кричевский. Именно он защитил будущего гетмана от произвола магната Александра Конецпольского, который руками шляхтича Даниэля Чаплинского захватил хутор Суботов. Кричевский перешел во время Национальной революции на сторону войск Хмельницкого и героически погиб под Лоевом в 1649 году, получив смертельное ранение…
Потомок славного полковника, Григорий Кричевский работал уездным земским фельдшером на Слобожанщине – в городе Лебедин. Его многодетная семья жила в селе Ворожба. Два сына стали известными художниками: старший Василий родился в 1872 году, а Федор в 1879-м. Они плодотворно работали на художественном поприще и стали знаменитыми еще во времена Российской империи.
Федор Григорьевич известен прежде всего как блестящий живописец и педагог. Круг интересов Василия Григорьевича более широк – он работал в сфере живописи, оставив яркий след как архитектор, искусствовед, художник театра и кино. Он известный мастер станковой и книжной графики, коллекционер изделий народного творчества, а также – в современном понимании – дизайнер и педагог, основатель университетского художественного и архитектурного образования в Украине. И в каждом направлении творчества он прокладывал новые пути, обладая неповторимым стилем.
Основатель украинского модерна
После школы Василий Кричевский учился в Харькове в железнодорожно-техническом училище, где получил профессию чертежника. Уже в 15 лет (!) юноша работал помощником чертежника в Харьковской местной управе.
Там, в большом губернском городе, на талантливого юношу обратили внимание известные архитекторы, и среди них академик Алексей Бекетов, у которого он работал помощником, получив возможность самостоятельно заниматься проектами зданий. Настоящий фурор произвел его проект от 1903 года здания Полтавского губернского земства (сейчас – Полтавский краеведческий музей).
Победа на конкурсе одновременно дала жизнь совершенно новому, чисто национальному стилю в архитектуре, причудливо сочетавшему достояние и влияние европейского модерна, украинского барокко и народные традиции строительства домов и церквей.
Проект музея был настолько новаторским, что его стиль специалисты отнесли к так называемому псевдомавританскому, хотя на самом деле он имел все признаки декоративно-романтического. Впоследствии этот стиль получил новое название "украинский модерн", его бурное развитие в архитектуре приходится на дореволюционные годы — 1903-1917. Многие архитекторы работали в этом стиле в Харькове, Нежине, Сумах, Полтаве, Екатеринославе…
Впечатлил приемную комиссию Петербургской академии искусств
Во время вступительного экзамена в Петербургскую академию искусств Василий Кричевский настолько поразил приемную комиссию, что ее представители признали подготовку абитуриента на уровне выпускника академического курса. Это был один из редчайших случаев в истории столичной академии. В конце XIX века Василий Кричевский, несмотря на то, что не имел художественного образования, начинает немало времени уделять живописи – картины "На Днепре" (1901), "Крым" (1901), "Ярмарка (1913). Сейчас часть работ находится за границей. Однако потомки художника в начале XX века уже передали на его родину несколько сотен работ, хранящихся в музеях Украины, самое большое собрание – в киевском Музее диаспоры.
Параллельно с работой в архитектурном бюро художник в Харьковском университете посещал студии и лекции известного историка Дмитрия Багалия, фольклориста и этнографа Николая Сумцова, историка и археолога Егора Редина. Василий Кричевский много путешествовал по Украине, изучая образцы народного творчества.
Отметим и его вклад в развитие отрасли прикладно-декоративного искусства. Так, уже после переезда в Киев (в 1907 году) Василий Кричевский, будучи художественным руководителем ткацкой мастерской в селе Оленивка Васильковского уезда на Киевщине, по заказу хозяев местного имения, миллионера и мецената Богдана Ханенко и его жены Варвары выполнил эскизы ковров на темы украинского народного творчества. "Ткацкая" мастерская была оснащена самыми современными станками, на которых создавали ковры, гобелены, гардины. Ханенко были известными патриотами своей земли: финансировали украинские партии, газеты, украшением Киева является Национальный музей искусств Ханенко на улице Терещенковской… Василий Кричевский одновременно возглавлял Миргородскую керамическую школу, работая с мастерами известного центра украинского гончарства в селе Опишня.
Начиная с 1903 года, художник работал над оформлением печатных изданий (в общей сложности более 70), и среди них отметим "Ілюстровану історію України", "Культурно-національний рух" выдающегося историка Михаила Грушевского. Интересно, что после трагической смерти Михаила Грушевского в Кисловодске в 1934 году, инспирированной советской властью, именно Василий Кричевский и молодой скульптор Иван Макогон стали авторами памятника историку и политическому деятелю на Байковом кладбище в Киеве.
В начале Национальной революции 1917—1921 годов художник активно включился в строительство независимого украинского государства. Он был одним из основателей создания Украинской академии искусства. "На первом заседании Совета академии первым ее ректором был избран известный искусствовед, архитектор и живописец В. Кричевский, но он отказался от руководства новообразованным учебным заведением, ссылаясь на то, что нет соответствующего опыта и способности к административной работе. Поэтому вскоре ректором избрали его младшего брата, тоже известного живописца Федора Кричевского, который 7(20) декабря 1917 г. был утвержден на этом посту Генеральным секретариатом УНР… Система получения образования в Украинской академии искусства была либеральнее, чем в хорошо известной ее основателям Петербургской императорской академии. Здесь действовали не общие учебные классы, а мастерские под руководством профессоров. На момент открытия академии в ней были созданы мастерские композиции (Михаил Бойчук, Василий Кричевский), две – станковой живописи (Федор Кричевский, Александр Мурашко), две — пейзажа (Николай Бурачек, Абрам Маневич) и мастерская графики (Георгий Нарбут)". (Юрий Павленко. "Нарис історії Києва").
Автор государственных гербов, пионер кинематографа в Украине
Василий Кричевский был автором проектов государственных гербов и печати Украинской Народной Республики, банкнот, почтовых марок, экслибрисов… Он был известным коллекционером.
Уже при советской власти художник стал одним из пионеров кинематографа в Украине. Как художник он оформлял такие киноленты: "Тарас Шевченко" (1925), "Тарас Трясило" (1926), "Звенигора" (1927), "Земля" (1930), "Назар Стодоля" и первый украинский цветной фильм "Сорочинская ярмарка" (оба – 1936) и другие.
Наследие мастера в области архитектуры просто поражает. В Киеве было построено: в 1911 году здание городского училища имени Сергея Грушевского (отца Михаила Грушевского, по его завещанию), вместе с Эдуардом-Фердинандом Брандтом; доходный дом на улице Стрелецкой, 28; Мемориальный дом-музей Шевченко в Киеве (переулок Шевченко, 8а); в 1932-1937 годах вместе со своим учеником, архитектором Петром Костырко, Василий Кричевский разработал в стиле конструктивизма проект знаменитого Дома писателей "Ролит" (улица Богдана Хмельницкого, 68). Также этот тандем разработал в неоклассическом стиле проект Литературно-мемориального музея Шевченко на Тарасовой горе в Каневе.
В 1940 году в Киеве прошла грандиозная индивидуальная выставка работ Василия Кричевского. На ней было представлено 1055 экспонатов! Однако уже в следующем году началась германо-советская война. Художник, которому было 68 лет, остался в Киеве, который нацисты оккупировали 19 сентября 1941 года. Он переехал во Львов, а затем уже осенью 1943 года в Германию.
После Второй мировой войны Василий Кричевский жил два года в Париже. В 1947 году вместе с женой Евгенией Щербаковской-Кричевской и дочерью Галиной Кричевской-де-Линде переехал в Венесуэлу, где работал зять-нефтяник. Там он в основном занимался живописью, хотя был неприятно поражен низкой культурой художественной среды.
Умер Василий Григорьевич Кричевский 15 ноября 1952 года в столице Венесуэлы Каракасе. Похоронен художник на кладбище святого Андрея в Саут-Баунд-Бруке (США, штат Нью-Джерси), который является настоящим пантеоном, где покоятся более шести тысяч известных украинских деятелей: политиков и ученых, писателей и художников, служителей церкви и меценатов…