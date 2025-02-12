Угрозы ТЦК и кукла вуду. В Одессе женщина нашла оригинальный способ "подзаработать"

Требовала две тысячи

Мобилизация в Украине для многих мужчин острый вопрос, на котором иногда пытаются наживаться другие люди. Так, например, женщина в переписке угрожала мужчине из Одессы из-за его якобы уклонения от мобилизации.

Скриншот их переписки распространяется в сети. На фото видно, что женщина требует от мужчины 2000 грн, чтобы его не забрали в ТЦК.

"Посмотрела твой Instagram, вижу ты из Одессы, вижу не стоишь на учете, вижу выходишь в магазин только вечером и пробежками. Если не хочешь, чтобы на этой неделе тебя поймал ТЦК (территориальный центр комплектования), жду на карту 2000 грн", — написала женщина.

В то же время, мужчина не растерялся и послал ее, на что она отреагировала неоднозначно. Женщина сбросила мужчине фото, на котором держит что-то вроде самодельной куклы вуду из красной проволоки.

"На х**, так на х**. Кстати, насчет х**. У тебя и х** не будет стоять теперь", — добавила женщина.

Пользователей сети этот скриншот изрядно повеселил, некоторые говорили, что это бывшая так пишет. А кто-то просто шутил.

Напомним, что в Одессе гадалка предлагает заговоры против ТЦК. Она уверяет, что может предугадывать ранения и обстрелы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина, убегая от ТЦК, попал под автомобиль. Но даже после ДТП встал и побежал дальше.