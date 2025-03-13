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Станет звездой Instagram: какое имя принесет домашнему любимцу популярность

Автор
Владислава Коваль
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Автор
Клички для домашних питомцев
Клички для домашних питомцев. Фото Коллаж "Телеграф"

Выбор клички может быть непростой задачей

Животные давно стали становиться звездами социальных сетей, а некоторые домашние любимые даже зарабатывают больше своих владельцев. Удачное имя может помочь питомцу стать узнаваемым и привлечь тысячи подписчиков в Instagram.

"Телеграф" собрал подборку кличек для кошек и собак, имеющих шансы сделать животное популярным в социальных сетях. Мы проанализировали тренды и выбрали лучшие варианты, соответствующие современным веяниям.

В 2025 году популярность среди имен для кошек набирают короткие, благозвучные и необычные клички.

Особенно часто владельцы пушистых выбирают клички, связанные с мистикой, космосом и модными трендами.

К примеру, Луна, Селена, Нео, Пиксель, Зорро, Гелиос, Луна, Орион, Вега, Сириус.

Таких среди трендовых – клички, отсылающие к известным киногероям и попкультуре: Локи, Гендальф, Гизмо, Сейлор, Ванда, Йода, Фродо, Гарфилд, Чешир, Драко, Тоторо, Дедпул.

Для кошек с харизматическим характером хорошо подходят яркие, необычные имена: Молния, Волчок, Чип, Флэш, Тайфун, Пума, Бандит, Ниндзя, Спарк, Рей.

В случае собак владельцы часто выбирают имена, которые звучат стильно и легко запоминаются. Особенно популярны клички с англоязычными корнями: Бруно, Дейзи, Рокки, Чарли, Молли, Бейли, Коко, Лаки, Сэма, Мия.

Также в тренде – клички, подчеркивающие особенности характера или породы питомца: Волк, Гром, Кайзер, Перчик, Барон, Аякс, Гром, Титан.

Для маленьких и активных собак хорошо подходят милые и короткие имена: Буба, Лулу, Мико, Пончик, Тото, Жужа, Снупи, Кекс, Пух, Чипси, Додо.

В конце концов, главное – чтобы имя нравилось владельцу и подходило питомцу. А если оно еще будет уникальным и трендовым, то шансов на успех у Instagram станет еще больше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о кличках для собак, которые могут заинтересовать своим значением и японским происхождением.

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#Собаки #Коты #Имена #Клички