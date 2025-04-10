Исторический центр Ужгорода – и почти даром: трехкомнатную квартиру в "сталинке" сдают за небольшие деньги (фото)

Из-за повышенного спроса найти дешевую квартиру в Ужгороде не слишком просто

В самом сердце Ужгорода появилось новое арендное предложение, которое может заинтересовать искателей недорогого жилья в городе. Речь идет о трехкомнатной квартире на последнем этаже сталинки на Театральной улице — площадь квартиры 86 м², цена аренды всего 5000 грн в месяц без коммунальных.

Объявление размещено частным лицом на популярной онлайн-площадке. Владелец указывает, что дом частично без мебели, зато с индивидуальным газовым отоплением, которое работает даже во время блекаутов. Площадь кухни – 22 м².

Визуально квартира – это готовый сет для фильма о позднем СССР.

На фото видны сочетания цветных ковров на полу, плитки в ванной с геометрическим узором, скромная кухня с газовой колонкой и табуреткой, ванна-душевая со шторкой, а также кровати, расставленные прямо посреди пустых комнат.

Интерьер довольно аскетичный, но, по словам арендодателя, жилье "подойдет для многодетных семей, студентов-иностранцев и даже жильцам с животными".

Планировка – свободная, с проходными комнатами, смежным санузлом и минимумом мебели. Но расположение действительно неплохое: это исторический центр Ужгорода со всеми удобствами рядом.

Условия аренды: минимальный срок — полгода.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Сумской области появилось предложение для аренды двухкомнатной квартиры. В доме нет ремонта, горячей воды, однако владелица обещает удобное расположение.