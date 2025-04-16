Без чеков и квитанций. Украинцы оригинально "оштрафовали" водителя за парковку на тротуаре (видео)

Креативный штраф для нарушителя ПДД во Львове

Бывают случаи, когда обычные прохожие принимают дело по контролю за соблюдением правил дорожного движения в собственные руки. Именно такая ситуация произошла недавно во Львове, где пешеходы решили по-своему "наказать" водителя, припарковавшего автомобиль в неположенном месте.

На видео, которое быстро распространилось по социальным сетям, можно увидеть автомобиль, который кто-то оставил прямо посреди тротуара. Возмущенные пешеходы нашли оригинальный способ выразить свое недовольство – на окнах автомобиля кто-то заглавными буквами написал баллончиком слово "ТРОТУАР". Такой "штраф" оказался достаточно заметным и, по всей вероятности, заставил владельца транспортного средства хорошо запомнить, где не стоит парковаться.

Следует напомнить, что официальные штрафы за неправильную парковку в Украине достаточно существенные. За парковку на тротуарах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта или местах для людей с инвалидностью водителям грозит штраф в размере от 255 до 510 гривен. За парковку в запретных местах штраф составляет 255 гривен.

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