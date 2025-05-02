"Ссорятся, куда ползти": двухголовая королевская змея стала звездой зоомагазина (видео)

В Калифорнии в виварии живет уникальная двуглавая змея — ей давали очень малые шансы на выживание.

Редкие животные могут быть уникальными представителями обычных видов. Вв зоомагазине города Беркли, штат Калифорния, живет чрезвычайно редкая рептилия — змея с двумя головами.

Она относится к калифорнийским королевским змеям. Обычно такие двуглавые змеи не живут долго, но Зик и Энджел, как их назвали в виварии, чувствуют себя хорошо уже семь месяцев.

Такие змеи с одной головой живут 20-30 лет и вырастают до 1,2 метра. Эти самцы могут достигнуть такого возраста. Рождение двуглавой змеи — редчайший случай, случается примерно один раз в 100 тысяч.

Зик и Энджел родились со сросшимся хребтом. Как рассказывают работники, они мыслят по-разному. Иногда головы хотят направить тело в разные стороны, поэтому это вызывает противостояние. Доминирует голова Энджел. Пока змею не планируют продавать, хотя уже звучат предложения цены в 50 тысяч долларов (2 062 500 грн).

Калифорнийская королевская змея имеет характерную окраску — светлые кольца на темном фоне, в основном черно-белые. Однако существует много вариаций цветов и рисунков. Цена на них в Украине от 4 тысяч гривен за детеныша. Такие змеи питаются мелкими животными – мышами, птицами, ящерицами, лягушками. Зик и Энджел любят мышей.

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