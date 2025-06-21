"Укрзализныця объединяет людей". Летние поездки в плацкарте высмеяли в мемах

Плацкарты дают толчок для креатива

"Укрзализныця" часто дает украинцам поводы для шуток – например, странным расположением вагонов, поиск которых становится настоящим квестом для пассажиров. Картины, которые можно увидеть в плацкартных вагонах, вдохновляют на создание мемов.

"Телеграф" собрал самые смешные из них. Летом путешествия по железной дороге активизируются, кто-то едет на отдых, кто-то в гости к родственникам.

В плацкарте все на виду и это нередко становится причиной для забавных ситуаций. Например, чьи-то ноги стали "ушками зайчика" — девушка сделала смешное фото.

Смешное фото из плацкартного вагона

В плацкартных вагонах мало места, эта теснота также дала толчок для креатива. Некоторые вылезают на вторые полки буквально "по головам" соседей сз нижних мест.

Шутят о пассажирах, что не церемонятся с соседями

"Укрзализныця объединяет людей", — подписали один из мемов.

Укрзализныця объединяет людей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" начала кормить пассажиров полноценными блюдами прямо в вагонах. Меню разработал известный кулинар Евгений Клопотенко и оно включает четыре основных блюда, которые можно заказать у проводника. Самое дешевое блюдо — сырники за 170 гривен, а самое дорогое — курица с картофелем и свеклой за 190 гривен.