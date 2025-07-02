Хотите в баню? Оставьте авто на солнце. Как быстро охладить салон без кондиционера
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Этот лайфхак поможет сэкономить немного топлива и снизить нагрузку на систему охлаждения
Оставляя авто под палящим солнцем, особенно если салон оформлен в темных тонах, в частности черный, вы рискуете превратить его в настоящую "сауну". Большинство в такой ситуации начинают пользоваться кондиционером на максимальной мощности.
Однако как сообщило издание "Автопилот", такой подход малоэффективен в первые минуты и создает излишнюю нагрузку на систему охлаждения, а также повышает расход топлива или электроэнергии.
Там советуют применить другой, гораздо более эффективный метод, который поможет быстро снизить температуру в машине без лишних энергозатрат, а именно:
- Полностью опустите все окна.
- Откройте одну дверь (например, водительскую) и несколько раз активно, но осторожно, откройте и закройте ее.
Таким образом, создается сильный поток воздуха, с помощью которого горячий воздух вылетает из салона через открытые окна. Уже через несколько секунд температура ощутимо снижается, и дышать становится легче. После этого можно включать кондиционер. Он гораздо быстрее и эффективнее охладит пространство. Этот метод сэкономит вам немного топлива.
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