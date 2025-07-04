Каменные львы и тишина вечности: мистические истории Львова, о которых не говорят на экскурсиях (фото)

Романтика, отчаяние, страшные легенды – все это переплелось на склонах Высокого Замка

Высочайшая гора Львова — Высокий замок, кроме захватывающего дыхание пейзажа, скрывает немало тайн. Этот район Львова раньше был полон трагических, мистических и иногда причудливых историй. Среди них легенда о колодце самоубийц и грот, в котором сводили последние счета с жизнью молодые мужчины.

Достоверно известно, что еще в 19 веке от улицы Театинская (сейчас Максима Кривоноса) тянулась вверх тропинка. На ней был колодец, из которого брали воду для местной кузницы. Говорили, что именно этот колодец выбирали самоубийцы, а иногда ходили слухи, что не все смерти были добровольными. Когда кузница исчезла, колодец засыпали.

А местом, где решали прощаться с жизнью, стал грот, построенный 15 августа 1841 года. Охраняют его два каменных льва, перенесенные сюда из бывшей ратуши после ее обрушения в 1826 году. Один держит герб Эразма Сикста, второй — Яна Юлиана Лоренцовича, выдающихся львовских патрициев.

Грот на горе

У Львовской городской мифологии есть две версии "легенды о самоубийцах". Первая — о благородных мужчинах, которые из-за возраста и болезней были на смертном одре, но не желали умирать собственной смертью. Другая свидетельствует о влюбленных, которые не могли быть вместе при жизни, поэтому выбирали умереть вместе именно в этом гроте.

Днем и не скажеш, про такие легенды

Легенды легендами, а место действительно внушает размышления – рядом тишина, камни, много зелени. Однако никаких письменных доказательств череды насильственных смертей на этом месте в письменных источниках 19 века не сохранилось.

Ранее "Телеграф" рассказывал о четырех мистических местах Киева, где мир живых будто соединяется с потусторонним миром. Часть легенд повлекли за собой вполне реальные причины.