Откуда пошла фамилия главкома Сырского и сколько у него однофамильцев в Украине

Есть несколько версий происхождения

Фамилия Сырский хоть и не распространена в Украине. В мире же знают, кому оно принадлежит — главнокомандующему ВСУ, который кстати накануне своего юбилея дал большое интервью.

"Телеграф" подробнее расскажет, что означает эта фамилия. По информации портала "Рідні", носители этой фамилии раскинулись по всей территории Украины, однако их количество остается относительно небольшим — всего 13 мужчин и 13 женщин.

На картах видно, что наибольшая концентрация наблюдается во Львовской области на западе, Полтавской в центре, Запорожской на юге и Донецкой области на востоке Украины.

Фамилия "Сырский" в Украине

Следует также отметить, что существует и женская форма этой фамилии Сырская, которая имеет аналогичное происхождение и значение.

Фамилия "Сырская"

Происхождение и значение фамилии

Существует несколько версий происхождения фамилии Сырский. Есть мнение, что фамилии с окончанием на -ский/-ский в Украине имеют польское происхождение, однако языковеды также считают, что такие фамилии могли носить представители шляхты или семинаристы.

Значение фамилии "Сырский"

Есть еще другая версия этой фамилии. Сырский происходит от прозвища Сыр, в основе которого лежит аналогичное существительное, имеющее значение "пищевой продукт, изготавливаемый из свернувшегося молока". Сыром могли прозвать человека, занимавшегося изготовлением и/или продажей сыра. Не исключено, что такое прозвище получил любитель этого молочного продукта.

В некоторых говорах сыром называли участок леса, предназначенный для смолокур. Языком землекопов "сыр" – это "кубическая мера земли, пласт земли". Таким образом, основатель рода Сырских мог быть работником, занимающимся смолокурением, то есть выгонкой смолы из хвойных деревьев.

Ранее "Телеграф" писал, сколько людей с фамилией Зеленский живет в Украине.