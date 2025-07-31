Можно спутать с ягодами. Посреди Днепра растет опасное растение, не трогайте его (фото)

Часто растет у жилых домов, в парках и лесополосах.

Лаконос американский заметили в Днепре. Украинцы могут спутать его с ягодами.

"Телеграф" расскажет, что это за растение. А также, почему оно опасно.

Этот вид привлекает людей своими крупными темно-фиолетовыми ягодами, внешне напоминающими ежевику или бузину, однако содержащий мощные токсины во всех частях.

Опасность в обычном виде

Наибольшую угрозу представляют сочные ягоды лаконоса, которые созревают осенью и могут соблазнить как детей, так и взрослых. Употребление даже небольшого количества плодов приводит к отравлению.

Корень растения содержит самую высокую концентрацию ядовитых веществ и считается особенно опасным. Даже прикосновение к свежему соку лаконоса может вызвать реакции.

Несмотря на доказанную токсичность, американский лаконос традиционно используется в народной медицине для лечения.

Как распознать опасное растение

Лаконос американский легко узнать по характерным признакам: он достигает высоты до трех метров, имеет толстый мясистый стебель красного цвета, крупные овальные листья и густые гроздья темных ягод на красных плодоножках. Растение часто растет возле жилых домов, в парках и лесополосах, что делает его особенно доступным для детей.

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