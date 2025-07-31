Сухая ботва - это еще не сигнал. Как обнаружить, что картофель можно копать

Это следует знать всем дачникам

Уже довольно скоро дачники начнут выкапывать картофель. Но до сих пор не все знают, когда его лучше выкопать, ведь если это сделать раньше, чем нужно, клубни окажутся незрелыми и с тонкой кожурой, а если опоздать — часть урожая может потерять качество.

Чтобы определить время, когда его лучше копать, нужно ориентироваться не на календарь, а на само растение и погодные условия. Об этом пишет ТСН.

Самый лучший "показатель" — внешний вид ботвы. Пока она зеленая и полна соков, куст продолжает активно развиваться: фотосинтез еще продолжается, и питательные вещества направляются на картофель. Если же листья начали естественно желтеть, засыхать или стелиться по земле — это означает, что растение завершает свой жизненный цикл, а рост картофеля практически остановился.

После того как ботва полностью высохнет, стоит подождать еще около 10-20 дней (при условии, что погода сухая). За это время кожура станет более крепкой. Это важно, ведь кожура защищает от бактерий и уменьшает риск гниения.

А еще лучше копать картофель, когда температура воздуха держится в пределах +10…+17°C. В жаркую погоду овощ может перегреться, что негативно повлияет на срок хранения. Также не стоит выходить на поле сразу после ливней — во влажной почве картофель быстро пачкается, и возрастает риск его травмировать.

Как точно проверить, что картошку пора выкапывать

Сделайте пробное выкапывание одного куста. Если клубни легко отделяются от корня, а кожура остается целой даже при легком трении пальцами – урожай готов к сбору.

Картофель

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