И смех, и грех. Смешные украинские фамилии, которые давали грешниками и не только

Татьяна Крутякова
Читати українською
Украинские фамилии Новость обновлена 16 августа 2025, 14:11
Украинские фамилии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторые из них достаточно редкие в Украине

Украинские фамилии часто имеют особое значение и происхождение, поэтому их разделяют на определенные категории. К примеру, есть несколько родовых имен, связанных с грехами и потусторонними.

Об этом свидетельствуют данные портала "Рідні ". Заметим, что таких фамилий в Украине довольно немного, но они до сих пор встречаются.

Украинские родовые имена обычно образовывались в древние времена и имели какую-то особую основу. Довольно часто сначала это были прозвища, которые впоследствии переходили в фамилии. Если же рассматривать родовые имена, связанные с грехами, то их давали людям, которые, по мнению общества, были "не чисты перед Богом". Некоторые из них популярны до сих пор, и их звучание может вызвать улыбку.

Какие греховные фамилии есть в Украине и сколько носителей:

  • Гріх, одна из самых простых фамилий, происхождение которой понятно с первого раза. В Украине сейчас 168 носителей.
Фамилия Гріх
  • Грішна – тоже происходит от слова "грех" и насчитывает 50 носителей.
Фамилия Грішна
  • Бісовська — эта фамилия образовалась от слова "біс", то есть "черт". Ее носят 37 человек.
Фамилия Бісовська
  • Бісовецький — похожее происхождение, но насчитывает только 22 носителя.
Фамилия Бісовецький
  • Проклятіков – эта фамилия происходит от слова "проклятие", которое связывают с черной магией. В Украине всего один Проклятіков.
Фамилия Проклятіков
  • Перелюбська — происхождение этой фамилии касается одного из семи смертных грехов — прелюбодеяние. В настоящее время насчитывается два носителя.
Фамилия Перелюбська
  • Розпутній – это родовое имя также касается предыдущего греха, но уже в контексте разврата. В Украине 195 носителей.
Фамилия Розпутній
  • Сатаненко — фамилия, которая происходит от слова "сатана", то есть дьявол. В настоящее время всего 29 носителей.
Фамилия Сатаненко
Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть украинская фамилия, которая страх для детей.

