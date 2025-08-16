И смех, и грех. Смешные украинские фамилии, которые давали грешниками и не только
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Некоторые из них достаточно редкие в Украине
Украинские фамилии часто имеют особое значение и происхождение, поэтому их разделяют на определенные категории. К примеру, есть несколько родовых имен, связанных с грехами и потусторонними.
Об этом свидетельствуют данные портала "Рідні ". Заметим, что таких фамилий в Украине довольно немного, но они до сих пор встречаются.
Украинские родовые имена обычно образовывались в древние времена и имели какую-то особую основу. Довольно часто сначала это были прозвища, которые впоследствии переходили в фамилии. Если же рассматривать родовые имена, связанные с грехами, то их давали людям, которые, по мнению общества, были "не чисты перед Богом". Некоторые из них популярны до сих пор, и их звучание может вызвать улыбку.
Какие греховные фамилии есть в Украине и сколько носителей:
- Гріх, одна из самых простых фамилий, происхождение которой понятно с первого раза. В Украине сейчас 168 носителей.
- Грішна – тоже происходит от слова "грех" и насчитывает 50 носителей.
- Бісовська — эта фамилия образовалась от слова "біс", то есть "черт". Ее носят 37 человек.
- Бісовецький — похожее происхождение, но насчитывает только 22 носителя.
- Проклятіков – эта фамилия происходит от слова "проклятие", которое связывают с черной магией. В Украине всего один Проклятіков.
- Перелюбська — происхождение этой фамилии касается одного из семи смертных грехов — прелюбодеяние. В настоящее время насчитывается два носителя.
- Розпутній – это родовое имя также касается предыдущего греха, но уже в контексте разврата. В Украине 195 носителей.
- Сатаненко — фамилия, которая происходит от слова "сатана", то есть дьявол. В настоящее время всего 29 носителей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть украинская фамилия, которая страх для детей.