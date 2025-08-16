И смех, и грех. Смешные украинские фамилии, которые давали грешниками и не только

Некоторые из них достаточно редкие в Украине

Украинские фамилии часто имеют особое значение и происхождение, поэтому их разделяют на определенные категории. К примеру, есть несколько родовых имен, связанных с грехами и потусторонними.

Об этом свидетельствуют данные портала "Рідні ". Заметим, что таких фамилий в Украине довольно немного, но они до сих пор встречаются.

Украинские родовые имена обычно образовывались в древние времена и имели какую-то особую основу. Довольно часто сначала это были прозвища, которые впоследствии переходили в фамилии. Если же рассматривать родовые имена, связанные с грехами, то их давали людям, которые, по мнению общества, были "не чисты перед Богом". Некоторые из них популярны до сих пор, и их звучание может вызвать улыбку.

Какие греховные фамилии есть в Украине и сколько носителей:

Гріх, одна из самых простых фамилий, происхождение которой понятно с первого раза. В Украине сейчас 168 носителей.

Фамилия Гріх

Грішна – тоже происходит от слова "грех" и насчитывает 50 носителей.

Фамилия Грішна

Бісовська — эта фамилия образовалась от слова "біс", то есть "черт". Ее носят 37 человек.

Фамилия Бісовська

Бісовецький — похожее происхождение, но насчитывает только 22 носителя.

Фамилия Бісовецький

Проклятіков – эта фамилия происходит от слова "проклятие", которое связывают с черной магией. В Украине всего один Проклятіков.

Фамилия Проклятіков

Перелюбська — происхождение этой фамилии касается одного из семи смертных грехов — прелюбодеяние. В настоящее время насчитывается два носителя.

Фамилия Перелюбська

Розпутній – это родовое имя также касается предыдущего греха, но уже в контексте разврата. В Украине 195 носителей.

Фамилия Розпутній

Сатаненко — фамилия, которая происходит от слова "сатана", то есть дьявол. В настоящее время всего 29 носителей.

Фамилия Сатаненко

