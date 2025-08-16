Защищает от сглаза и дарит любовь. Как выглядит волшебный чудо-цветок в Украине

Оно цветет почти все лето

В Украине есть немало уникальных и красивых растений, которые к тому же могут быть символами чего-нибудь. К примеру, любисток – символ любви, который в древности довольно часто использовали молодые девушки.

"Телеграф" расскажет, что известно о любистке, как он выглядит и какие легенды с ним связывают. Заметим, что это многолетнее растение, не внесенное в Красную книгу.

Любисток (лат. Levisticum officinale) — это многолетнее пряно-лекарственное растение из семейства сельдерейных. Ее побеги могут достигать до 2 м в высоту, имеют прямой стебель. Листья небольшие, лопатые, чем-то напоминают петрушку или хризантему. Обычно насыщенного зеленого цвета. Цветет любисток в июне-августе. Имеет желтовато-зеленые мелкие цветки, собранные в щитковидное соцветие, чем-то напоминает зонтик.

Любисток

У любистка хорошо развита корневая система. К слову, именно корень часто используется как пряность или лекарственное вещество. Он имеет пряный запах и специфический вкус, несколько напоминающий сельдерей.

Любисток, цветы

Как используют любисток

Это растение довольно часто можно заметить в дикой природе, ведь основной ареал – Восточная Европа. Используют любисток в кулинарии в качестве пряностей, добавляя в супы, мясные блюда или маринады.

Иногда любисток входит в состав лекарственных чаев или настоев, ведь оказывает мочегонное, отхаркивающее действие, улучшает пищеварение и снимает вздутие.

Легенды и символика

В украинской и славянской культурах любисток – символ любви. В древности его считали и называли "зельем любви". Довольно часто девушки не только пили настои из этого растения и давали молодым людям, чтобы те влюбились, но и вплетали любисток в венок.

Любисток в венке

Отваром любистка девушки мыли волосы, ведь считалось, что растение придаст им красоты и привлекательности. Кроме того, любисток называли защитником от злых чар и духов.

В народных песнях и заговорах он часто упоминается как растение-оберег. К слову, есть давняя поговорка "Купать в любистке — будут девушки любиться".

