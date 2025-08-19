Украинский Хогвартс на берегах Десны. На Черниговщине есть завораживающий дворец (фото и видео)

Дворец стоит на берегу Десны

Дворцы Украины поражают красотой и разнообразием. В селе Вишенки Черниговской области есть дворец графа Петра Румянцева-Задунайского, построенный в 1787 году в неоготическом стиле.

Архитектура дворца сочетает черты готического стиля и редкого романтического направления классицизма. Особенностью этого стиля является отсутствие колонн и наличие разнообразных романтических декоративных элементов – шпилей, зубцов, башенок, характерных для восточных архитектурных стилей и псевдоготики.

К сожалению, состояние здания не радует – половина замка полностью разрушена, а вторая часть нуждается в серьезной реставрации. Однако дворец сохраняет свою самобытность даже в таком виде.

Даже заброшенным он выглядит очень живописно

Комплекс построен на берегу Десны

У дворца можно сделать невероятные фото. Внутри дворец тоже очень интересен, однако для посетителей он закрыт. Но можно договориться с охраной о прогулке по территории.

Панорама на замок - как со страниц книги

В советское время в этом дворце был гериатрический пансионат. Позже – детский лагерь.

Дворец имеет очень интересные архитектурные решения

Дворец графа Петра Румянцева-Задунайского в Вишенках поражает романтической архитектурой и принадлежит к памятникам архитектуры национального значения. После реставрации у него есть все шансы стать украшением туристического маршрута Козелец – Чернигов – Вишенки – Новгород-Северский.

К сожалению, он разрушается

Дворец в Вишенках построен в неоготическом стиле, напоминающем средневековые готические замки. Именно такой стиль, с его высокими шпилями, зубчатыми башнями, арками и романтическими элементами, характерен для архитектуры Хогвартса (школа волшебства и колдовства из серии романов о Гарри Поттере, написанных британским автором Дж. К. Роулинг).

