Здесь переплетаются романтика и мистические истории: где в Украине найти Остров любви (фото)

Здесь любят проводить свадьбы

Остров любви на Житомирщине уже давно считается одной из самых романтичных визиток региона. Это живописное место, окруженное водой и природой, ежегодно привлекает тысячи туристов, фотографов и путешественников, стремящихся увидеть настоящую сказку своими глазами.

"Телеграф" рассказывает в деталях о локации.

История

Этот остров имеет искусственное происхождение – его создали в 1970 году посреди реки Коднянки в деревне Старый Солотвин.

Через несколько лет, в 80-х, здесь построили небольшой деревянный домик, известный как "хижина рыбака и охотника". Сначала он служил убежищем для любителей рыбалки и охоты, а также использовался для хранения трофеев. Затем остров соединили с берегом узким деревянным мостиком, и с тех пор сюда могут попасть все желающие.

Сегодня "Остров любви" стал символом романтики и уединения. Охотничья хижина посреди воды выглядит удивительно колоритно и гармонично: вокруг нее растут стройные березы и елки, создающие уютную атмосферу. Тишина этого места особенная — только шелест камыша и легкое дыхание ветра сопровождают гостей. Вода, как зеркало, отражает голубое небо, придавая пейзажам магичности.

Остров любви на Житомирщине

Остров любви на Житомирщине

Остров любви на Житомирщине

Несмотря на небольшие размеры, остров стал излюбленным местом для фотосессий. Здесь в любое время года можно сделать впечатляющие фотографии. Кроме того, это место стало популярным для проведения свадеб.

Остров любви на Житомирщине облюбовали туристы

Остров любви на Житомирщине облюбовали молодожены

Остров любви на Житомирщине облюбовали туристы

Остров любви на Житомирщине облюбовали молодожены

Какие загадки скрывает это место

С этим местом связаны и легенды. Местные жители рассказывают историю о рыбаке, который якобы покончил с жизнью из-за безответной любви, и с тех пор его дух поселился в хижине.

Дом рыбака на Острове любви

Дом рыбака на Острове любви

Дом рыбака на острове любви внутри

Дом рыбака на острове любви внутри

Другая легенда рассказывает о мавках, что якобы живут в реке и заманивают людей в глубины.

Прогулка по узкому мостику и атмосфера вокруг оставляют незабываемые впечатления. Остров любви в Старом Солотвине – это не просто туристический объект, а настоящее место силы, которое дарит чувство гармонии и погружает в мир романтических историй и легенд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Маневицком железнодорожном вокзале — одном из самых древних и красивых сооружений Волыни. Это — настоящая архитектурная жемчужина и символ становления города, а его история насчитывает уже 120 лет.