Здесь переплетаются романтика и мистические истории: где в Украине найти Остров любви (фото)
Здесь любят проводить свадьбы
Остров любви на Житомирщине уже давно считается одной из самых романтичных визиток региона. Это живописное место, окруженное водой и природой, ежегодно привлекает тысячи туристов, фотографов и путешественников, стремящихся увидеть настоящую сказку своими глазами.
"Телеграф" рассказывает в деталях о локации.
История
Этот остров имеет искусственное происхождение – его создали в 1970 году посреди реки Коднянки в деревне Старый Солотвин.
Через несколько лет, в 80-х, здесь построили небольшой деревянный домик, известный как "хижина рыбака и охотника". Сначала он служил убежищем для любителей рыбалки и охоты, а также использовался для хранения трофеев. Затем остров соединили с берегом узким деревянным мостиком, и с тех пор сюда могут попасть все желающие.
Сегодня "Остров любви" стал символом романтики и уединения. Охотничья хижина посреди воды выглядит удивительно колоритно и гармонично: вокруг нее растут стройные березы и елки, создающие уютную атмосферу. Тишина этого места особенная — только шелест камыша и легкое дыхание ветра сопровождают гостей. Вода, как зеркало, отражает голубое небо, придавая пейзажам магичности.
Несмотря на небольшие размеры, остров стал излюбленным местом для фотосессий. Здесь в любое время года можно сделать впечатляющие фотографии. Кроме того, это место стало популярным для проведения свадеб.
Какие загадки скрывает это место
С этим местом связаны и легенды. Местные жители рассказывают историю о рыбаке, который якобы покончил с жизнью из-за безответной любви, и с тех пор его дух поселился в хижине.
Другая легенда рассказывает о мавках, что якобы живут в реке и заманивают людей в глубины.
Прогулка по узкому мостику и атмосфера вокруг оставляют незабываемые впечатления. Остров любви в Старом Солотвине – это не просто туристический объект, а настоящее место силы, которое дарит чувство гармонии и погружает в мир романтических историй и легенд.
