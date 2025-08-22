"Черепаха-хранитель" на дне и духи шахтеров: чем может заинтересовать живописный Черепашинецкий карьер
Здесь можно поплавать в чистой воде, устраивать пикники на природе или даже остаться с палатками на несколько дней.
В Винницкой области есть место, которое поражает своей красотой и атмосферой — Черепашинецкий карьер. Бывший промышленный объект превратился в настоящую природную жемчужину с кристально чистой водой и живописными видами, привлекающими тысячи туристов.
Об этом говорится в материале "Отдых на все 100". Черепашинецкий карьер расположен в селе Черепашинцы, примерно в 25 километрах от Винницы.
Интересно, что на Google-карте эта локация подписана как "Украинские Мальдивы".
История
Это искусственное озеро образовалось после прекращения добычи гранита в советское время. Со временем водоем заполнился прозрачной водой с легким голубым оттенком, а вокруг него выросли хвойные леса и возникли высокие скалистые берега, создающие уникальные для Украины пейзажи. Видимость в воде достигает 2-5 метров, что делает ее особенно привлекательной для купания и погружения.
"Украинские мальдивы" сегодня — от обыденности до мистики
Сегодня карьер – популярное место отдыха для жителей Винницы и гостей региона. Здесь можно поплавать в холодной чистой воде, устраивать пикники на природе или даже остаться с палатками на несколько дней. Вблизи обустроены беседки, места для кемпинга, работают небольшие кафе и магазины. Также рядом есть пруд для рыбалки, придающий разнообразию отдыху.
Отдельного внимания заслуживают легенды и предания, окружающие это место. Местные рассказывают о якобы живущем на дне озера "черепахе-хранителе", а также о таинственных огоньках, которые появляются над водой в тихие ночи и связываются с духами шахтеров. По преданию, под водой остались затопленные шахты, а колокол старой церкви, когда-то оказавшийся в воде, иногда можно "услышать" в тишине. Существует и вера в целебные свойства озера: купание на рассвете здесь считают полезным для здоровья и душевного баланса.
Где найти Черепашинецкий карьер
Добраться до Черепашинецкого карьера несложно. Из Винницы сюда курсируют автобусы в направлении села Черепашинцы (в частности рейс "Винница-Голубовка №1141"), а поездка занимает около часа. Автомобилем дорога проходит по трассе Н02 в направлении Бердичева. По маршруту расположены указатели, помогающие легко найти въезд в озеро.
Черепашинецкий карьер сегодня – это больше, чем просто живописное озеро. Это место, где история промышленного прошлого сочеталась с природной красотой, а легенды придают ему особый колорит. Именно поэтому карьер стал одним из самых привлекательных туристических уголков Винницкой области.
