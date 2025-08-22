"Черепаха-хранитель" на дне и духи шахтеров: чем может заинтересовать живописный Черепашинецкий карьер

Здесь можно поплавать в чистой воде, устраивать пикники на природе или даже остаться с палатками на несколько дней.

В Винницкой области есть место, которое поражает своей красотой и атмосферой — Черепашинецкий карьер. Бывший промышленный объект превратился в настоящую природную жемчужину с кристально чистой водой и живописными видами, привлекающими тысячи туристов.

Об этом говорится в материале "Отдых на все 100". Черепашинецкий карьер расположен в селе Черепашинцы, примерно в 25 километрах от Винницы.

Интересно, что на Google-карте эта локация подписана как "Украинские Мальдивы".

История

Это искусственное озеро образовалось после прекращения добычи гранита в советское время. Со временем водоем заполнился прозрачной водой с легким голубым оттенком, а вокруг него выросли хвойные леса и возникли высокие скалистые берега, создающие уникальные для Украины пейзажи. Видимость в воде достигает 2-5 метров, что делает ее особенно привлекательной для купания и погружения.

Черепашинецкий карьер

"Украинские мальдивы" сегодня — от обыденности до мистики

Сегодня карьер – популярное место отдыха для жителей Винницы и гостей региона. Здесь можно поплавать в холодной чистой воде, устраивать пикники на природе или даже остаться с палатками на несколько дней. Вблизи обустроены беседки, места для кемпинга, работают небольшие кафе и магазины. Также рядом есть пруд для рыбалки, придающий разнообразию отдыху.

Отдельного внимания заслуживают легенды и предания, окружающие это место. Местные рассказывают о якобы живущем на дне озера "черепахе-хранителе", а также о таинственных огоньках, которые появляются над водой в тихие ночи и связываются с духами шахтеров. По преданию, под водой остались затопленные шахты, а колокол старой церкви, когда-то оказавшийся в воде, иногда можно "услышать" в тишине. Существует и вера в целебные свойства озера: купание на рассвете здесь считают полезным для здоровья и душевного баланса.

Пользователь Ирина Белая поделилась свежими кадрами из этого живописного места Пользователь Ирина Белая поделилась свежими кадрами из этого живописного места Пользователь Ирина Белая поделилась свежими кадрами из этого живописного места Пользователь Ирина Белая поделилась свежими кадрами из этого живописного места Пользователь Ирина Белая поделилась свежими кадрами из этого живописного места

Где найти Черепашинецкий карьер

Добраться до Черепашинецкого карьера несложно. Из Винницы сюда курсируют автобусы в направлении села Черепашинцы (в частности рейс "Винница-Голубовка №1141"), а поездка занимает около часа. Автомобилем дорога проходит по трассе Н02 в направлении Бердичева. По маршруту расположены указатели, помогающие легко найти въезд в озеро.

Черепашинецкий карьер сегодня – это больше, чем просто живописное озеро. Это место, где история промышленного прошлого сочеталась с природной красотой, а легенды придают ему особый колорит. Именно поэтому карьер стал одним из самых привлекательных туристических уголков Винницкой области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отдых в Украине можно провести на Богунском карьере в Житомирской области. Один из местных жителей рассказал о своих впечатлениях от пребывания в этом популярном среди отдыхающих месте.