Россияне никогда не догадаются. Как можно остроумно назвать кринжевого человека на украинском
-
-
Есть с десяток синонимов
Есть немало новых слов и сленгов, которые имеют соответствия в украинском языке. К примеру, слово "крінжовий".
Об этом говорится на портале "Словоотвір". Заметим, что "крінж" — это слово, описывающее чувство дискомфорта, стыда, неловкости или отвращения, возникающее из-за чьих-то бессмысленных, неуместных или неприятных действий, или слов.
"Крінжовим" могут быть не только люди, но и ситуации, книги, фильмы или анекдоты. Однако не обязательно использовать в жизни сленговое заимствованное слово, ведь есть несколько точных синонимов.
Синонимы к "крінжовий"
- стидкий;
- хударний — от "хударно" — неловко, стыдно;стидобний;
- зані́яковний;
- стидугі́дний;
- недолугий;
- оскомний;
- несусвітенний — тот, кто поражает своей нелепостью; лишен здравого разума, здравомыслия;
- короблячий;
- сороміцький;
- відбитий;
- нияковий;
- торіпкий;
- щулячий;
- лайнивий;
- кочерижачий.
Заметим, что говорить на украинском "крінжовий" правильно и это слово можно употреблять в быту, однако можно использовать и более этнические соответствия. Несколько из них точно удивят ваших знакомых и близких.
