Россияне никогда не догадаются. Как можно остроумно назвать кринжевого человека на украинском

Есть с десяток синонимов

Есть немало новых слов и сленгов, которые имеют соответствия в украинском языке. К примеру, слово "крінжовий".

Об этом говорится на портале "Словоотвір". Заметим, что "крінж" — это слово, описывающее чувство дискомфорта, стыда, неловкости или отвращения, возникающее из-за чьих-то бессмысленных, неуместных или неприятных действий, или слов.

"Крінжовим" могут быть не только люди, но и ситуации, книги, фильмы или анекдоты. Однако не обязательно использовать в жизни сленговое заимствованное слово, ведь есть несколько точных синонимов.

Синонимы к "крінжовий"

стидкий;

хударний — от "хударно" — неловко, стыдно;стидобний;

зані́яковний;

стидугі́дний;

недолугий;

оскомний;

несусвітенний — тот, кто поражает своей нелепостью; лишен здравого разума, здравомыслия;

короблячий;

сороміцький;

відбитий;

нияковий;

торіпкий;

щулячий;

лайнивий;

кочерижачий.

Заметим, что говорить на украинском "крінжовий" правильно и это слово можно употреблять в быту, однако можно использовать и более этнические соответствия. Несколько из них точно удивят ваших знакомых и близких.

