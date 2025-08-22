Укр

Россияне никогда не догадаются. Как можно остроумно назвать кринжевого человека на украинском

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как на украинском назвать кринжевого человека Новость обновлена 22 августа 2025, 15:02
Как на украинском назвать кринжевого человека. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть с десяток синонимов

Есть немало новых слов и сленгов, которые имеют соответствия в украинском языке. К примеру, слово "крінжовий".

Об этом говорится на портале "Словоотвір". Заметим, что "крінж" — это слово, описывающее чувство дискомфорта, стыда, неловкости или отвращения, возникающее из-за чьих-то бессмысленных, неуместных или неприятных действий, или слов.

"Крінжовим" могут быть не только люди, но и ситуации, книги, фильмы или анекдоты. Однако не обязательно использовать в жизни сленговое заимствованное слово, ведь есть несколько точных синонимов.

Синонимы к "крінжовий"

  • стидкий;
  • хударний — от "хударно" — неловко, стыдно;стидобний;
  • зані́яковний;
  • стидугі́дний;
  • недолугий;
  • оскомний;
  • несусвітенний — тот, кто поражает своей нелепостью; лишен здравого разума, здравомыслия;
  • короблячий;
  • сороміцький;
  • відбитий;
  • нияковий;
  • торіпкий;
  • щулячий;
  • лайнивий;
  • кочерижачий.

Заметим, что говорить на украинском "крінжовий" правильно и это слово можно употреблять в быту, однако можно использовать и более этнические соответствия. Несколько из них точно удивят ваших знакомых и близких.

Напомним, что в украинском языке есть слово значение, которое россияне никогда не угадают. У него всего две буквы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о смешном украинском слове, значение которого россияне никогда не смогут назвать.

Теги:
#Украинский язык #Слово #Значение