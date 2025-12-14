Накроет волна удачи. Эти 4 знака снимут свое "проклятие невезения" в 2026 году

Эти счастливчики получат возможности для роста и долгосрочного успеха

Для многих последние несколько лет были похожи на череду неудач и необъяснимых препятствий. Но 2026 год станет поворотным для четырех знаков Зодиака — в последнее время они испытывали сильное невезение.

Снимут свое "проклятие" в 2026 году люди, рожденные под созвездиями Скорпиона, Девы, Козерога и Водолея. Об этом пишет greencovedaycamp.

Скорпион

В последние годы Скорпионы переживают эмоциональную тяжесть, внезапные перемены и глубокие внутренние потрясения. Большая часть их борьбы происходит на подсознательном уровне — незаметная, но глубоко ощутимая. В 2026 году они вернут себе контроль над ситуацией. Краткосрочные неудачи отступят, и долгожданные возможности начнут складываться идеально.

Дева

Девы чувствовали себя измотанными, пытаясь совмещать множество обязанностей, слишком много размышляя над принимаемыми решениями и неся на себе бремя, которое не совсем им принадлежало. Последние несколько лет стали испытанием для их терпения, энергии и способности решать проблемы. В 2026 году планетарные сдвиги облегчат их психологическую нагрузку и принесут большую стабильность.

Козерог

Козероги тихо и упорно строили, преодолевая неудачи и работая усерднее большинства. Сильное влияние Сатурна в последние годы привело к задержкам, ограничениям и медленному прогрессу. Но 2026 год знаменует собой важный поворотный момент. Козероги переключаются из режима выживания в режим успеха. Их неустанные усилия в конечном итоге принесут ощутимые результаты.

Водолей

Водолеи годами приспосабливались к неожиданным переменам, переосмысливали цели и чувствовали себя оторванными от своего привычного, дальновидного пути. В 2026 году основные выравнивания "воздушных" знаков вновь обретут свою новаторскую силу и ясность. Им откроются новые возможности — зачастую неожиданным и нетрадиционным образом.

