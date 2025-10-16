Потянет плиту, холодильник и стиралку: какую зарядную станцию выбрать и сколько это будет стоить

При длительном отключении света мощная зарядная станция может стать настоящим спасением

Из — за российских обстрелов энергоинфраструктуры в Украину вернулись отключения света. Несколько дней подряд внедряются графики ограничения электроснабжения в некоторых регионах. Но в дни атак на энергетику некоторые города оставались без света довольно долго, что существенно усложнило повседневную жизнь.

Однако выход все же есть — зарядные станции, обладающие необходимой мощностью, позволяющей подключить, например, холодильник, стиралку и плиту. "Телеграф" рассказывает читателям, о какой зарядной станции идет речь и сколько она стоит.

Следовательно, бытовые холодильники потребляют от 300 до 800 Вт в зависимости от срока службы, размера и других факторов. Большинство изготовителей указывают количество потребляемой электроэнергии в амперах. Обычно холодильник потребляют от 3 до 6 ампер и около 120 вольт. Для того, чтобы узнать параметры вашего холодильника, следует посмотреть на наклейку производителя, которая находится в основном отделении или на дверце. Мощность стиральной машины составляет 1000 Вт, а электрическая плита – от 2000 Вт.

Еще следует учитывать время использования приборов с помощью зарядной станции.

Для использования таких бытовых устройств подойдет EcoFlow DELTA Pro. Ее мощность – 3600 Вт. Пусковая мощность -7200 Вт. Вес — 45 кг. Ее стоимость от 70,5 тысячи гривен до 150 тысяч гривен.

Зарядная станция

