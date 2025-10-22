Вы могли этого не знать: что обязательно сделать, если во время стирки отключили свет (видео)

Простые правила помогут снизить риски и могут помочь завершить стирку, когда вернется электричество.

Экстренное отключение электричества может застать в самый неподходящий момент. К примеру, во время стирки белья. В этой ситуации главное не паниковать. Есть несколько шагов, которые помогут минимизировать возможные последствия и обеспечить безопасное завершение процесса стирки при включении света.

Раньше мы делились лайфхаками, как сохранить заряд батареи на телефоне при отключении света. Теперь расскажем, что делать при отключении электричества во время работы стиральной машины.

Что делать, если во время стирки отключили свет

Прежде чем совершать какие-либо действия, оцените ситуацию. Узнайте, отключилось ли электричество во всем доме. Если свет исчез только у вас, возможно, сработал автоматический выключатель, и его нужно включить обратно. Если же экстренное отключение коснулось не только вас, соблюдайте простые правила.

Прежде всего выключите стиральную машину. Надежнее вытащить штекер из розетки. Это предотвращает внезапный запуск машины, когда электричество возобновится, что может повредить устройство или вещи внутри него.

Не открывайте дверцу. Стиральные машины с фронтальной загрузкой обычно блокируют дверцу во время работы. Если электричество выключилось, дверца может остаться заблокированной. Не пытайтесь открыть их силой – это может повредить машину и вызвать протекание воды. Дождитесь восстановления электричества, чтобы машина автоматически разблокировала дверцу.

Дождитесь восстановления электричества и перезапустите стирку. Когда электричество возобновится, включите стиральную машину и проверьте ее работу. Некоторые современные модели автоматически продолжают прерванный цикл с того места, где он остановился. Если ваша машина не поддерживает такую функцию, необходимо вручную выбрать и запустить программу стирки заново. Если стирка была на начальной стадии, возможно, следует начать процесс заново.

Проверьте белье и машину на предмет повреждений. После завершения стирки осмотрите белье и внутреннюю часть стиральной машины на предмет повреждений или протечки. Если возникли проблемы с работой машины, обратитесь в сервисный центр для консультации и ремонта.

Нужно ли сливать воду из стиральной машины при отключении света

Воду из стиральной машины следует сливать только в том случае, если отключение электроэнергии длится очень долго.

Подготовьте емкость и полотенце. Застелите пол у машинки полотенцем, снимите фильтр слива и аккуратно слейте воду. Откройте дверцу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая зарядная станция потянет стиралку, холодильник и плиту на кухне.