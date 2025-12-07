Эксперимент с iPhone: что произойдет, если год заряжать телефон до 80%

Результат удивил всех

Обладательница iPhone 16 Pro Max круглогодично заряжала телефон лишь до 80%, чтобы проверить популярный совет о сохранении аккумулятора. Результат оказался неожиданным – батарея сохранила 94% своей емкости после 299 циклов зарядки.

Женщина поделилась результатами своего эксперимента на Mac Rumors. Она объяснила, что пыталась не разряжать телефон ниже 20% и использовала как беспроводную зарядку, так и USB-C. Об этом пишет издание Supercarblondie.

Эксперимент стартовал в сентябре прошлого года. В течение 12 месяцев владелица iPhone строго соблюдала установленный лимит заряда. Она призналась, что дома это было удобно, но вне дома часто возникали проблемы с использованием камеры или GPS из-за недостаточного заряда.

Однако, по словам женщины, ее показатель оказался "приблизительно средним" по сравнению с другими пользователями. Коллега с таким же iPhone 16 Pro Max, не ограничивал заряд, получил даже лучший результат – 96% емкости аккумулятора после 308 циклов зарядки.

Смартфоны iPhone

"Я не думаю, что оно того стоит", — написала автор эксперимента.

Это уже второй подобный тест для женщины. Год назад она проводила аналогичный эксперимент по iPhone 15. На новых моделях Apple, начиная с iPhone 14, можно установить лимит заряда от 80 до 100 процентов в настройках.

Несмотря на разочарование от результатов, женщина уже купила iPhone 17 Pro Max и приступила к новому годовому тесту с ограничением заряда.

