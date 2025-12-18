Лучшие поздравления на Коляду 2025 для маленьких детей, которые легко выучить

Они милы, понятны и звучны

У украинцев существует множество замечательных традиций, сопровождающих рождественско-новогодние праздники. Одной из таких традиций является поздравление.

Поздравление – это украинский рождественский обычай. Под поздравлением понимают стихотворные поздравления, входящие в программу вертепа. Их говорят после колядок в вечер Рождества или на Иордан.

С переходом на новый календарь в 2023 году даты праздников сместились на 13 дней раньше. Соответственно, период колядования, то есть Коляда, теперь длится с вечера 24 декабря до праздника Богоявления (Крещения), который по новому стилю приходится на 6 января.

Короткие поздравления для детей на Коляду

Різдвяна нічка особлива:

Христос родився на землі!

Хай буде свято це щасливим,

хай сяє зіронька в імлі!

Нехай різдвяна зірниця

Освітить радістю лиця,

Нехай вкаже шлях до любові,

Щоб ви були веселі та здорові!

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

***

Нехай малий Ісус на сіні,

Що в темну ніч

На світ прийшов,

Дарує вам і Україні

Надію, Віру і Любов!

Я маленька дівчинка,

Як на городі квіточка

Йду від хати до хати

З Різдвом Христовим вітати!

***

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок,

Я прийшов до Вас до хати

Маленького Ісусика привітати!!

Христос ся Рождає!

В Украине православные христиане и греко-католики, пользующиеся новоюлианским церковным календарем, отмечают Рождество 25 декабря. "Телеграф" сделал подборку колядок для детей на украинском языке.