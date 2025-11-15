Начало Рождественского поста 2025: что нельзя есть и обязательно ли соблюдать детям

Это не просто диета, а инструмент духовной работы

По церковному календарю в середине ноября наступает значимая церковная дата — начинается шестинедельный предрождественский пост. Он считается вторым по значимости и длительности после Великого поста и начинается за 40 дней до одного из главных христианских праздников — Рождества Христова.

Период Рождественского поста начинается 15 ноября и длится до 24 декабря, когда наступает Сочельник. В Украине Рождество отмечают дважды: 25 декабря согласно новоюлианскому календарю и 7 января по старому стилю.

Что нельзя делать в Рождественский пост 2025

В течение 40 дней поста христиане соблюдают ряд ограничений. В это время не проводят свадеб и шумных праздников, избегают курения и азартных игр. Православным и греко-католикам следует воздерживаться от греховных поступков, ссор, грубых слов и нечестного поведения.

Особая часть правил Рождественского поста касается питания: в эти дни обычно исключают продукты животного происхождения — мясо, яйца, молоко, сыр, сливочное масло — а также алкоголь. В рационе остаются овощи, фрукты, зелень, крупы, хлеб, бобовые, грибы и орехи. Важно помнить, что пост — это не просто диета.

Нужно ли соблюдать детям, беременным и тем, кто болеет

В интервью для РБК-Украина ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко рассказал, что решение, что допускается в пищу, верующему лучше принимать вместе со своим духовником. В отношении больных, беременных, детей и даже военных церковь выступает за "разумный пост".

Это нужно делать разумно. Военным, беременным, больным, детям, людям путешествующим. По этому поводу нужно просто посоветоваться со своим священником и выбрать ту форму, которая реальна и возможна Георгий Коваленко

По словам протоиерея, пищевые ограничения в этот период выступают скорее как вспомогательная практика, инструмент духовной работы, а не как самоцель. Они решаются в основном в индивидуальном порядке.

