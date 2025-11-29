Символ Рождества, приносящий удачу. В ноябре цветет "вифлеемская звезда", как она выглядит и сколько стоит (фото)

Пуансетия ассоциируется с успехом, семейным теплом и позитивной энергией

Сейчас осень мягко уступает место зиме, а природа замирает в ожидании покоя. И все же некоторые растения продолжают цвести, напоминая нам о своей живой красоте. Предвестником рождественских праздников считается в народе "вифлеемская звезда", так же известная как пуансетия.

Что нужно знать:

Пуансетия цветет в период зимних праздников, а ее яркие прицветники напоминают звезду

Цветок приносит в дом уют, счастье и помогает улучшить настроение

Растение простое в уходе и доступно по цене для каждого украинца

Пуансетия, или молочай-рождественский (Euphorbia pulcherrima) цветет с ноября по декабрь — как раз в период зимних праздников. Красные верхушки растения — это вовсе не цветы, а преобразованные листья-прицветники, которые могут быть красными, розовыми или белыми.

В естественной среде пуансетия, родом из Мексики, вырастает в высокий, до четырех метров, вечнозеленый кустарник, тогда как комнатные разновидности остаются компактными. Поскольку растение цветет на Рождество, а его прицветники напоминают звезду, его и называют рождественской или вифлеемской звездой.

Пуансетия: как привлечь удачу, достаток и счастье

Красная пуансетия издавна ассоциируется с мощной позитивной энергией и символизирует семейный уют и достаток. "Рождественская звезда" обладает множеством полезных свойств: она укрепляет семейные связи, помогает в учебе и развивает творческие способности.

Кроме того, цветок улучшает общее самочувствие, повышает настроение и работоспособность, помогает справляться с грустью, привлекает финансовое благополучие, защищает от порчи, сглаза и негативных мыслей, а также отпугивает токсичных людей.

Сколько стоит и как ухаживать

Пуансетия предпочитает западные или восточные окна, не любит прямых солнечных лучей и сквозняков. Оптимальная температура для ее роста — +18-25 °C, во время цветения — +16-14 °C, а в период покоя — +14-12 °C. Летом полив должен быть обильным, а зимой его сокращают, чтобы почва была слегка влажной. После того как пуансетия зацветет, ее нужно опрыскивать теплой отстоянной водой.

В сети продают разные виды "рождественской звезды", но всем она по карману. Стоимость растения в горшке стартует от 200 гривен и выше.

