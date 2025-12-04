Харьковчане и не только сэкономят на коммуналке? В новом бюджете закрепили важное требование

Это критично для прифронтовых территорий

Верховная Рада Украины 3 декабря приняла Госбюджет на 2026 год, в котором закреплен важный момент – 64% НДФЛ (налога на доходы физических лиц) остается в местных бюджетах. Их планировалось сократить до 60%.

Что нужно знать

Дополнительные 4% НДФЛ имеют целевое назначение — компенсация разницы в тарифах

Это решение особенно важно для прифронтовых городов и громад

Харькову эти средства нужны для установки когенерационных установок и не только

Особенно это важно для прифронтовых общин, ведь 4% НДФЛ идут на обеспечение энергостойкости. "Целевое назначение – на компенсацию разницы в тарифах", – напомнил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, решение было принято благодаря давлению со стороны местного самоуправления, в частности Ассоциации прифронтовых городов и громад.

Как это работает

До 2022 года громады получали 60% НДФЛ. С 1 января 2022 долю увеличили до 64% — дополнительные 4% были целевыми, то есть их можно было использовать только на компенсацию разницы в тарифах (электричество, тепло, вода, газ). Важно, что такой шаг позволяет обеспечить стабильную работу больниц, школ, теплосетей, водоканалов и уменьшает риск проблем в коммунальной сфере.

О каких средствах идет речь и на что можно потратить

"Для небольшой громады это дополнительно 11-16 миллионов гривен, а для областного центра, как Львов, — почти 700 миллионов. Это ресурсы, которые можно направить на модернизацию котельных", — подсчитывал член Комитета Верховной Рады по бюджету Павел Бакунец.

Для Харькова, в частности, как сообщал Терехов, есть необходимость в установлении когенерационных установок, применении стабильных альтернативных источников энергии и поиске других решений, которые позволят громадам работать при длительных обесточиваниях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Закарпатье аренда взлетела в цене. Стоимость квартиры вдвое превышает аренду в Харькове и уже обогнала столицу.