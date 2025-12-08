В Украине хотят повысить тарифы: мэр Харькова вмешался в ситуацию

Стоимость распределения газа могут поднять

Мэр Харькова Игорь Терехов выступил против запланированного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повышение тарифа на распределение газа. Он, как глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, обратился в Правительство с просьбой об отмене этого решения.

Что нужно знать:

НКРЭКУ планирует со следующего года повысить тарифы на распределение газа

Стоимость газа для населения не изменится, поэтому нагрузка ляжет на коммунальные предприятия общин

Терехов призывает не повышать тарифы, ведь расходы фактически будут возложены на местные бюджеты

Об этом Терехов рассказал в эфире Radio NV. Он убежден, что повышение тарифа почти вдвое, даже постепенное, создаст значительную финансовую нагрузку именно на коммунальные предприятия, поскольку тариф для населения остается неизменным.

Эта нагрузка ляжет на плечи наших КП. Они будут страдать от этого. Как можно во время войны поднять вдовы, а тариф для людей остается. Для людей нельзя поднять. Как это можно? НКРЭКУ поднимает тариф на прохождение газа. Ну это ужас. Это ущерб для коммунальных предприятий. Нужно будет брать средства из городского бюджета, чтобы оказывать им финансовую поддержку, а они будут платить за распределение газа вдвое дороже. Игорь Терехов

Харьковский городской голова отметил, что такие проблемы возникнут не только у Харькова, но и во всех общинах, ведь дополнительная нагрузка фактически переносится на местные бюджеты. Поэтому Терехов, как глава Ассоциации прифронтовых городов и общин , обратился к правительству с просьбой не повышать тарифы на распределение газа.

Повышение тарифов на распределение газа в 2026 году — что известно

НКРЭКУ одобрила проекты постановлений о повышении тарифов на распределение газа для операторов газораспределительных сетей Украины на 2026 год 2 декабря. Согласно плану, повышение будет проходить в два этапа – с 1 января и с 1 апреля. Тарифы для населения будут оставаться неизменными. Окончательные тарифы должны быть приняты до конца текущего года.

По данным ExPro, в Харькове останется самый низкий тариф на распределение газа: в Харьковском городском филиале "Газораспределительных сетей Украины", входящем в структуру "Нафтогаза", будет 0,65 грн/куб м (без НДС) с 1 января и 0,78 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля. Общий рост – на 80%.

