Сколько украинцы будут платить за газ с 1 января: у кого вырастут платежки

Если украинцы сократили объемы потребления, то будут платить меньше

Тариф на газ для украинцев не изменится, вероятно, вплоть до завершения войны. Однако некоторым придется платить больше с 1 января.

Что нужно знать:

Повышение тарифов сейчас не планируется, так как действует мораторий на изменение цен на газ и его транспортировку

Однако стоимость доставки голубого топлива пересчитают для всех уже с 1 января 2026-го

Платить больше придется тем, кто за прошлый газовый год потратил больше голубого топлива, чем за предыдущий

Как ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко, Кабинет Министров продлил действие специальных обязанностей для участников рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что цена газа для населения будет оставаться неизменной — 7,42 грн за кубометр.

Стоимость газа для бюджетных учреждений также не изменится — 16 390 грн за 1 000 кубометров.

Однако стоимость доставки голубого топлива пересчитают для всех уже с 1 января 2026-го. Правда, это не значит, что придется платить больше. Плата за доставку зависит от объемов потребления и тарифа "облгаза". Тарифы "облгазов", как и тариф "Нафтогаза", останутся неизменными. Зато объемы изменились.

Платить больше придется тем, кто за прошлый газовый год (с 1 октября по 30 сентября) потратил больше голубого топлива, чем за предыдущий:

Например, как пишет OBOZ.UA, если вы с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го потратили 600 кубометров газа , ежемесячно вам надо платить за доставку 50 кубов (600 разделить на 12 месяцев).

, ежемесячно вам надо платить за доставку 50 кубов (600 разделить на 12 месяцев). Если с 1 октября 2024-го до 30 сентября 2025-го вы потратили, допустим 840 кубометров, то ежемесячно надо будет платить за доставку уже 70 кубометров. Далее сумма в платежках за доставку зависит от населенного пункта.

В некоторых случаях украинцы сократили объемы потребления, поэтому будут платить за доставку меньше. Кроме того, меньше заплатят и те, кто вообще перестал пользоваться газом (если от газа не отключились, то за него все равно придется платить).

Таким образом повышение тарифов сейчас не планируется, так как действует мораторий на изменение цен на газ и его транспортировку во время военного положения. Однако именно объемы использованного газа будут влиять на то, какую сумму за распределение будут платить потребители в 2026 году.

