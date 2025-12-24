О чем помолиться в Рождество 2025: пять самых сильных текстов

Ваши просьбы обязательно будут услышаны

Рождество Христово — важный праздник для каждого украинца. В ночь с 24 на 25 декабря отмечают рождение Сына Божьего, Иисуса Христа. Считается, что молитвы, произнесенные в рождественский Святвечер и в сам день Рождества, обладают особой силой.

Молитву следует читать в одиночестве перед иконой или крестом. Прежде чем произносить ее вслух, несколько раз прочтите ее про себя, чтобы говорить плавно и без запинок. Какие молитвы читать на Рождество, чтобы обрести помощь свыше, здоровье и защиту — подборка от "Телеграфа".

Молитва на Рождество о покровительстве

Отец Небесный, Владыка наш великий! К Тебе молитву свою возношу, так услышь же меня и не оставь раба своего без внимания. Надели меня поддержкой своей, стань покровителем моим, не дай пасть духом! Укрепи веру мою, наставь на путь истинный и подари мне счастье и благополучие в этом мире. Неустанно возношу я хвалу и славу Тебе, никогда не перестану почитать Имя Твое. Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.

Молитва о защите

Отче Наш, Царь Небесный, благодарим за великую милость Твою всему человечеству – рождение маленького Иисуса сына Божия в Вифлееме. Эту новость принес Ангел, как великую радость людям.

Появление на свет Твоего Единородного Сына много лет внушает надежду и веру в наши сердца. Мы идем к Нему так, как когда-то шли пастухи в вифлеемские ясли, поклониться и быть верными Сыну Божьему. В день Рождества Христова, благослови нас прославлять Сына Твоего, как прославляли Ангелы в ночь, когда Он родился.

Пусть сегодня, в каждом сердце, вместе с рождением Христа, родится любовь друг к другу, доброта взаимопонимания, умение прощать и верить. Господи, да хранит Сын Твой и защищает нас. Дарит милость свою и благодатью. Укажет каждому путь к истине и вере. Прощает грехи наши и дарит жизнь вечную на небесах святых. Аминь.

Молитва на Рождество о здоровье

В руки Твоего великого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и слова мои, советы и мысли мои, дела мои и все тела и души моего движения. Вход и выход мой, веру и обитание мое, течение и конец живота моего, день и час дыхания моего, кончину мою, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилостивый Боже, всего мира грехами непреодолимой доброты, незлобивый, Господи, меня, больше всех мужчин самого грешного, прими в руки защиты Твоего и избавь от всякого зла, очисти многочисленные вины мои, подай исправление злому и окаянному моему житию и грехопадения лютых всегда защити меня и покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых людей.

Рождественская молитва на богатство и деньги

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Который изволил спасение нашего ради на земле во плоти явиться и от Невинной и Пречистой Девы Марии неизреченно родиться!

Спасибо Тебе, ибо Ты сподобил нас, подвигом поста предочиститься, достичь великого праздника Твоего Рождества и в радости духовной с ангелами воспевать Тебя, с пастырями славословить, с волхвами поклоняться. Спасибо Тебе, что из-за великого Своего милосердия и безмерной милости к недугам нашим, утешаешь нас ныне не только пищей духовной, но и праздничной трапезой.

Посему молим Тебя, протягивающего щедрую руку Твою, покрывающего все живое благом Твоим, давая всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным, благослови праздничную пищу, верным людям Твоим приготовленные, да будут они вкушать их с благодарением за здоровье, в подкрепление сил телесных, в радость.

Чтобы все мы, всякое богатство имея, будем делать благие дела, и от полноты благодарного сердца славить Тебя, кто кормит и утешает нас, вместе с Твоим безначальным Отцом и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь

Молитва за воинов

Предвечный Творче, Боже мира и добра, своей непостижимой мощью стань сегодня на защиту твоих верных сыновей и дочерей, что, рискуя собственной жизнью, стали на защиту своего народа. Будь для каждого из них силой и мощью, верной опорой в момент испытаний и светлым горизонтом в сумерках угроз. Увенчай их усилия победой добра над злом, правды над ложью, справедливости над несправедливостью. Верни каждого, кто потеряется; воскресение даруй всем павшим за своих братьев и сестер. Сделай их надежной опорой для украинского народа – его щитом и надеждой. Боже, пусть будет завтра, и пусть будет мирный рассвет, а на его страже пусть верно стоит отважный защитник Украины!

Несмотря на то, что День Николая Чудотворца уже прошел, вы также можете обратиться к нему в Рождество. Ранее "Телеграф" писал, о чем можно попросить святого в праздник.