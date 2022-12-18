О чем попросить Николая Чудотворца: 5 самых сильных молитв

Произносить молитву нужно с искренними чувствами

В пятницу, 19 декабря, по старому стилю отмечается День святого Николая — один из самых важных праздников в году. В этот день в каждом доме воцаряется особое тепло, ожидание чуда и светлая искренняя радость.

Святителю Николаю Чудотворцу особенно горячо молятся православные верующие. Считается, что он может помочь в особенно трудных ситуациях, ему молятся о здоровье, прощении грехов, на удачу, о помощи в деньгах, о благополучии ребенка.

"Телеграф" подготовил подборку из пяти самых действенных молитв, обращенных к Святому Николаю, которые читают в разных жизненных обстоятельствах. Молитву рекомендуется произносить в тишине и уединении, сосредоточившись на своих мыслях и вкладывая в каждое слово искреннюю веру и внутреннее обращение.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии

Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ. Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние болящего и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее. Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.

Молитва святому Николаю о прощении грехов

Николае Угодниче! К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением. Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю. Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение. За грехи, за мысли, да за помыслы. Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй. От испытаний страшных огради да от смерти напрасной. Аминь!

Молитва святому Николаю о здоровье и благополучии ребенка

О добрый наш пастырь и наставник, Христов Николае! Услышь слова мои, о родном моем человечке, дитятке моем (имя)! Призываю к помощи Тебя, ему немощному, малодушием омраченному помоги. Не оставь его в греховном плену, средь лукавых деяний! Моли о нас Создателя нашего, Владыку! Чтобы житие раба Божьего в чистоте и спокойствии помыслов шло, Чтобы счастье и мир с ним в ногу ступали, Чтобы все проблемы и ненастья стороной обошли. А те, что уже случились, вреда не нанесли! На Твое ходатайство я уповаю, на Твое заступничество! Аминь!

Молитва Николаю Чудотворцу на удачу

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбех скорый помощниче. Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы, и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое милостивое предстательство, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к твоему заступлению, и теплою молитвою тебя призывающих, скоро потщися, и избави Христово стадо от волков губящих е, сиречь от нашествия латинян лукавых, востающих на ны. Огради и сохрани страну нашу, и всяку страну в Православии сущую, святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, меча, нашествия иноплеменников, от междуусобныя и кровопролитныя брани. И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и избави народ православный от пагубныя ереси. Яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог, да воззрит милостивным оком Своим на люди в невежествии сущия. Да просветит разум людей Своих, да не соблазнятся же и не отпадут от веры отеческия, совесть, суетными мудрованьми и невежествиими усыпленную, да пробудит волю ко хранению святыя веры Православныя. Аминь.

