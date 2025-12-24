Про що помолитися у Різдво 2025: п’ять найсильніших текстів

Ваші прохання обов’язково будуть почуті

Різдво Христове – важливе свято для кожного українця. У ніч із 24 на 25 грудня відзначають народження Сина Божого, Ісуса Христа. Вважається, що молитви, вимовлені у різдвяний Святвечір і в сам день Різдва, мають особливу силу.

Молитву слід читати на самоті перед іконою чи хрестом. Перш ніж вимовляти її вголос, кілька разів прочитайте її про себе, щоб говорити плавно і без запинок. Які молитви читати на Різдво, щоб отримати допомогу згори, здоров’я та захист — добірка від "Телеграфу".

Молитва на Різдво про заступництво

Отець Небесний, Владика наш великий! До Тебе молитву свою підношу, так почуй же мене і не залиш раба Свого без уваги. Наділи мене підтримкою своєю, стань покровителем Моїм, не дай впасти духом! Зміцни віру мою, настав на шлях істинний і подаруй мені щастя і благополуччя в цьому світі. Невпинно підношу я хвалу і славу тобі, ніколи не перестану шанувати Ім'я твоє. Нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Амінь.

Молитва про захист

Отче Наш, Царю Небесний, дякуємо за велику милість Твою всьому людству – народження маленького Ісуса сина Божого в Вифлеємі. Цю новину приніс Ангел, як велику радість людям.

Поява на світ Твого Єдинородженого Сина, багато років, вселяє надію і віру в наші серця. Ми йдемо до Нього так, як колись йшли пастухи до вифлеємських ясел, вклонитися і бути вірними Сину Божому. У день Різдва Христового, благослови нас прославляти Сина Твого, як прославляли Ангели в ніч, коли народився Він.

Нехай сьогодні, в кожнім серці, разом з народженням Христа, народиться любов один до одного, доброта порозуміння, вміння прощати й вірити. Господи, нехай Син Твій оберігає і захищає нас. Дарує милість свою і благодаттю. Вкаже кожному шлях до правди та віри. Пробачає гріхи наші та дарує вічне життя на небесах святих. Амінь.

Молитва на Різдво про здоров’я

В руки твого великого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, поради і думки мої, справи Мої і всі тіла і душі Мого руху. Ти ж, про Премилостивий Боже, всього світу гріхами непереборної доброти, незлобивий, Господи, мене прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти численні провини мої, подай виправлення злому і окаянному моєму житію і захисти мене, і покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей.

Різдвяна молитва на багатство та гроші

Господи Ісусе Христе, Боже наш, який зволив спасіння нашого заради на землі у плоті явитися і від Безневинної та Пречистої Діви Марії незречено родитися!

Дякуємо Тобі, бо Ти сподобив нас, подвигом посту предочиститися, досягнути великого свята Твого Різдва і в радості духовній з ангелами оспівувати Тебе, з пастирями славословити, з волхвами поклонятися. Дякуємо Тобі, яко через велике Своє милосердя і безмірну милість до недугів наших, втішаєш нас нині не тільки поживою духовною, а й трапезою святковою.

Тому молимо Тебе, простягуючого щедру руку Твою, покриваючого все живе благом Твоїм, даючого всім їжу, відповідну часу і правилам церковним, благослови святкові харчі, вірним людям Твоїм приготовані, нехай будуть вони куштувати їх із подякою за здоров'я, в підкріплення сил тілесних, в радість.

Щоб усі ми, всілякий достаток маючи, будемо робити благі справи, і від повноти вдячного серця славити Тебе, хто годує та втішає нас, разом із Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь

Молитва за воїнів

Передвічний Творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Поверни кожного, хто загубиться; воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу – його щитом та надією. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України!

