Подземные джунгли: где в мире метро превратили в настоящие живые оазисы (видео)

Подземные сады с тропическими растениями — не то, что ждешь на станции

Представьте метро, где вместо холодного бетона и шумных поездов можно оказаться посреди тропического сада. Две столицы – Париж и Сеул – воплотили эту мечту в своих подземках.

Париж: скрытая "джунгли" Gare de Lyon

На платформе линии 14 парижской станции Gare de Lyon скрыто настоящее чудо природы. Экзотический сад площадью в 400 квадратных метров создает резкий контраст с футуристической архитектурой станции. Здесь растут пальмы, папоротники и другие тропические растения, а специальное искусственное освещение и система распылителей имитируют природную среду. Иногда сад оживает звуками грозы, а ночью свет выключается, чтобы дать растениям отдых.

Интересно, что территория изначально была предназначена для входа в музей транспорта, который так и не был открыт. Когда в 1998 году открыли линию 14, эту зону превратили в экспериментальный сад, ставший излюбленным скрытым уголком для пассажиров.

Сеул: солнечный сад на Чонгаке

В Сеуле в 2019 году открыли подземный "Солнечный сад" на станции Чонгак. Он работает на солнечной энергии благодаря восьми светоколлекторам, которые двигаются вдоль орбиты солнца и передают естественный свет под землю через специальные линзы. В пасмурные дни сад автоматически освещается светодиодами.

На площади сада произрастает около 37 видов растений, включая цитроны, кумкваты и лимонные деревья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о метро в Днепре. Одна из самых коротких в Европе, она имеет всего шесть станций.