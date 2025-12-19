Укр

Одуванчики, лютики и не только: в Украине в декабре аномально зацвели весенние цветы (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Некоторые растения из-за теплой погоды расцвели в декабре Новость обновлена 19 декабря 2025, 15:42
Некоторые растения из-за теплой погоды расцвели в декабре. Фото Коллаж "Телеграф"

В соцсетях украинцы делятся снимками весенних цветов в декабре

Первый месяц зимы удивил переменчивой погодой и преимущественно плюсовой температурой, хотя были и заморозки. Однако природа удивительная штука и иногда поражает аномальными явлениями. Как, например, цветение весенних цветов в декабре.

В фейсбук-сообществе "Рослинний світ України" пользователи делятся фотографиями цветов, которые внезапно расцвели посреди декабря. Среди них и лютики, и одуванчики, и тысячелистник, и другие.

Так, пользовательница Галина Вера показала, что у нее на Львовщине цветет в морозы звездочник средний, или мокрец, как его называют в народе. На фото видно, что растение буквально покрыто инеем, но продолжает зеленеть.

звездочник средний, или мокрец

А участница сообщества Ира Мандзюк поделилась снимками из Киевской области, на которых можно увидеть, как цветут ромашки, тысячелистник и репяхи.

ромашки, тысячелистник и репяхи

На Одесчине в декабре зацвели лютик-пшинка, одуванчики и синяк обычный. Фото в сообществе показала Наталья Урсатий.

одуванчики, лютики, синяк

А в Кривом Роге также зацвели желтые лютики. Фото было опубликовано Еленой Котовой 16 декабря.

желтые лютики

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы в декабре можно сеять на рассаду зимой и как правильно это делать. Советы по выращиванию цветов на рассаду.

Теги:
#Цветы #Декабрь #Аномалия