Вы используете ее в кулинарии, а американцы утепляют ею окна. Совет на Reddit, который работает

Стоит эта вещь сущие копейки

Зима пришла, и цены на отопление, как и вероятность его отсутствия из-за обстрелов россиян, заставляют многих украинцев искать нестандартные способы сохранить тепло в доме. Одним из таких методов активно делятся американцы в сети.

В то время как одни инвестируют в дорогостоящие стеклопакеты, пользователи популярного американского социального сервиса Reddit нашли решение, которое поражает своей простотой и дешевизной. Этот лайфхак, доступный буквально каждому, позволяет значительно снизить теплопотери без серьезных финансовых вложений.

Чем утеплить окна в доме дешево

Пользователи поделились старым, но неожиданно эффективным лайфхаком, которые работает: утепление окон обыкновенной пищевой пленкой, которую многие из нас используют в кулинарии для запекания мясных или других продуктов питания.

Фото: Pinterest

В отличие от специальных дорогостоящих наборов для утепления или замены окон, рулон пищевой пленки и моток скотча стоят копейки и есть практически в каждом доме. Этот способ действительно помогает поднять температуру в помещении на несколько градусов, помогая избегать сквозняков. При аккуратном наклеивании или использовании фена для натяжения пленка становится почти незаметной.

Фото: Pinterest

Стоит отметить, что американцы бывают очень экономными. Ранее "Телеграф" писал, как обогревают жители США свои дома и квартиры.