Вы используете ее в кулинарии, а американцы утепляют ею окна. Совет на Reddit, который работает
Стоит эта вещь сущие копейки
Зима пришла, и цены на отопление, как и вероятность его отсутствия из-за обстрелов россиян, заставляют многих украинцев искать нестандартные способы сохранить тепло в доме. Одним из таких методов активно делятся американцы в сети.
В то время как одни инвестируют в дорогостоящие стеклопакеты, пользователи популярного американского социального сервиса Reddit нашли решение, которое поражает своей простотой и дешевизной. Этот лайфхак, доступный буквально каждому, позволяет значительно снизить теплопотери без серьезных финансовых вложений.
Чем утеплить окна в доме дешево
Пользователи поделились старым, но неожиданно эффективным лайфхаком, которые работает: утепление окон обыкновенной пищевой пленкой, которую многие из нас используют в кулинарии для запекания мясных или других продуктов питания.
В отличие от специальных дорогостоящих наборов для утепления или замены окон, рулон пищевой пленки и моток скотча стоят копейки и есть практически в каждом доме. Этот способ действительно помогает поднять температуру в помещении на несколько градусов, помогая избегать сквозняков. При аккуратном наклеивании или использовании фена для натяжения пленка становится почти незаметной.
Стоит отметить, что американцы бывают очень экономными. Ранее "Телеграф" писал, как обогревают жители США свои дома и квартиры.