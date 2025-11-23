Батареи не прогреваются полностью? Вот 3 главные виновника и как их победить

К счастью, большинство этих неисправностей можно устранить своими силами

Во время холодов особенно важно, чтобы батареи работали равномерно и эффективно. Однако нередко бывает, что часть батареи остается холодной, тогда как другая прогревается нормально.

Такая ситуация снижает комфорт и даже может привести к лишним расходам энергии. В большинстве случаев такую неисправность можно устранить без труда и даже своими силами, рассказывают специалисты издания 247homerescue.

Почему батареи наполовину холодные: 3 причины

Воздух в системе отопления мешает циркуляции горячей воды, из-за чего радиатор нагревается неравномерно. Признаки этого — бульканье и стуки внутри батареи. Исправляется ситуация прокачкой радиатора с помощью специального ключа или отвертки.

Плохой нагрев радиатора может быть связан с неисправным термостатом. В этом случае горячая вода не циркулирует по всей поверхности батареи. Проверка термостата и разблокировка его иглы часто помогает решить проблему. Если справиться самостоятельно не удается, стоит обратиться к профессионалу.

Фото: freepik

Со временем в радиаторах накапливаются отложения ржавчины, грязи и других загрязнений, что частично блокирует их и снижает эффективность теплопередачи. Чтобы решить эту проблему, может понадобиться промывка радиаторов. Этот процесс довольно сложный, но его можно провести самостоятельно или с привлечением опытного сантехника.

