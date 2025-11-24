Обогреватель за 5 минут всего из трех вещей. Американка показала гениальную самоделку (видео)

Секретный способ согреться дома без электроэнергии

Отсутствие или просто плохое отопления лишает возможности нормально согреться даже с помощью электрических обогревателей, поэтому приходится искать простые альтернативные решения. Небольшой, а главное — недорогой обогреватель для маленького помещения можно изготовить самостоятельно.

Популярная в США лайфхак-блогерша Lauren Show показала, как самостоятельно собрать маленький обогреватель всего из трех вещей. Вам понадобится подставка, один цветочный горшок и чайные свечи (можно обычные).

Обогреватель своими руками за 5 минут

Подставкой для самодельного обогревателя могут послужить обычные консервные банки, как демонстрирует блогерша на видео внизу. Посередине ставится противень, на котором присутствуют несколько чайных свеч. Сверху на банки американка ставит терракотовый горшок. Он нагревается теплом от свечей и постепенно отдает его в помещение.

Стоит отметить, что керамике может потребоваться время, чтобы прогреться и начать излучать тепло — процесс может занять пару часов. Тем не менее, не забывайте о безопасности: не оставляйте самодельный обогреватель без присмотра, особенно рядом с легковоспламеняющимися предметами.

Даже при хорошо работающих батареях тепло в доме все равно может уходить через окна. "Телеграф" писал, как снизить теплопотери до 18%, заправив за батарею всего одну вещь.