Не только элемент декора. Зачем нужен бантик спереди лифчиков и бра

Маленькие бантики есть не только на трусиках, но и на лифчиках

Многие из нас привыкли видеть спереди на женском белье небольшие бантики — будь то трусики или бюстгальтеры. Однако не все задумывались, зачем нужен этот крошечный элемент. Как оказалось, у традиции пришивать бантик на лифчике давняя история.

"Телеграф" рассказывает, зачем нужен бантик между чашками в женских бюстгальтерах.

Бантик на лифчике появился не просто так

Казалось бы, этот милый бантик спереди лифчика — всего лишь украшение или элемент декора, который добавляет изделию романтичности или кокетства. Однако, у него есть своя история и давняя традиция, пишет сайт honey.nine.com.

Оказывается, что бантик на нижнем белье происходит еще с тех времен, когда женщины носили корсеты, а его основу составлял отрезок китового уса, который назывался бюском. Этим отрезком обычно спереди зашнуровывали корсет и завязывали на своеобразный бантик.

Шнуровка была спереди и когда девушке нужно было снять корсет в темноте, она нащупивала бантик и дергала за него. Конечно, современные корсеты и бюстгальтеры теперь имеют совсем другой функционал, но традиция пришивать бантик осталась. Это теперь скорее дань традиции и элемент украшения нижнего белья.

Ранее "Телеграф" рассказывал про советы на Черную пятницу 2025. Какую одежду можно покупать, а какую лучше не брать даже по скидке.