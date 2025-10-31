Свинина подорожает, в скачке цен виновата, как всегда, Россия: эксперт раскрыл причину

Потерю мощностей крупнейшего производителя свинины в Украине подтвердили в компании

Военные действия в Донецкой области привели к сворачиванию деятельности одного из ключевых игроков мясной отрасли — компании "АПК-Инвест", которая располагалась в Покровской общине. Это стало одной из главных причин осеннего роста цен на свинину в Украине.

В результате боевых действий в Донецкой области предприятия "АПК-Инвест" оказались под контролем оккупационных войск

Компания, удерживавшая до 200 тысяч свиней, полностью прекратила производство и покинула рынок

Потеря этого производителя привела к дефициту мяса и повышению цен на свинину осенью

Об этом "Телеграфу" сообщил генеральный директор ООО "МК Мясной" и председатель Совета Ассоциации "Мясной отрасли" Александр Скорик. Полный материал можно прочитать по ссылке.

Компания "АПК-Инвест", которая размещалась в Покровске, из-за военных действий полностью распродали поголовье. И крупнейший производитель Украины вышел с рынка и начался дефицит. Александр Скорик

Александр Скорик

До начала полномасштабной войны АПК-Инвест считалась крупнейшим производителем свинины в стране. Мощности животноводческих комплексов позволяли удерживать до 200 тысяч голов одновременно и производить до 600 тысяч товарных свиней в год. Компания также имела статус племенного репродуктора, а 80% ее поголовья формировались благодаря собственной селекции.

"АПК-Инвест", Покровский район Донецкой области

После обновления данных на интерактивной карте боевых действий DeepState компания подтвердила, что 12 января 2025 года ее производственные мощности на территории Покровского района Донецкой области оказались под контролем оккупационных войск.

Село Ровно, Покровский район на карте Deepstate

Об этом говорится в официальном открытом письме ЧАО "АПК-Инвест" №11/1 от 13 января 2025 года, адресованном всем заинтересованным лицам.

Захваченные объекты включают:

животноводческий комплекс в пределах Гродовской поселковой громады (бывший Миролюбовский сельсовет) Покровского района;

подстанцию 35/10 кВ с трансформаторами, что обеспечивает питание комплекса.

Открытое письмо "АПК-Инвест", опубликованное в январе 2025 года

