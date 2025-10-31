В Украине может появиться опасная дешевая свинина, — эксперт

Снижение цены на свинину наблюдалось в прошлом году именно из-за этого

В ближайшие недели стоимость свинины на украинском рынке может существенно снизиться – с нынешних 75-80 гривен за килограмм до 40-50 гривен. Однако эксперты предостерегают, что такое падение цены может быть связано не с ростом предложения, а с массовым демпингом на фоне вспышек африканской чумы свиней.

Что следует знать:

Стоимость свинины в Украине может снизиться до 40–50 гривен за килограмм в течение нескольких недель

Аналитик Александр Бабенко объяснил, что падение цен вызвано массовой распродажей инфицированных свиней из-за вспышек африканской чумы

В Украине до сих пор не внедрена вакцина против АЧС, которую уже три года успешно применяют в странах Азии

Об этом "Телеграфу" сообщил аналитик мясного рынка Николай Бабенко.

Именно такая цена и была в прошлом году из-за чумы. Когда массово возникали вспышки африканской чумы в промышленных комплексах, в частных домохозяйствах, люди, чтобы хоть какие-то деньги спасти, продавали инфицированных свиней Николай Бабенко

Николай Бабенко

В то же время, по словам эксперта, в Украине до сих пор не внедрена вакцина против африканской чумы свиней, хотя в странах Азии ее успешно применяют уже третий год.

"Она в мире есть, она уже третий год успешно применяется в азиатских странах. Но у нас это просто для недобросовестных свинокомплексов был регулятор маржинальности", — подчеркнул Бабенко.

