От 200 гривен и до... Во сколько обойдется свинина перед праздниками

Предложение большое, а покупательная способность населения значительно меньше

Цены на свинину в Украине перед рождественско-новогодними праздниками традиционно демонстрируют рост, но ожидать резкого и значительного скачка стоимости не стоит. Уже после праздников ценник на мясо может стать меньше, а на рынке наступит сезон затишья.

Что нужно знать:

Закупочная цена живого веса свиней в частных хозяйствах — около 100 грн/кг, у крупных фермеров — 85–87 грн/кг

Во второй половине января и до конца февраля на рынке ожидается "мертвый сезон"

Многие украинцы закупают сало и мясо заранее и замораживают их впрок, в том числе к ранней Пасхе

Об этом говорится в материале "Телеграф"

Частный заготовитель из Васильковского района Киевской области Александр рассказал, что он покупает свиней у населения, забивает и реализует на рынке.

"В настоящее время живой вес 100 гривен, на месте", — рассказал предприниматель о ценах в частных хозяйствах. У фермеров, которые держат тысячи голов, цена ниже – 85-87 гривен.

Актуальные цены на базаре (Васильковский район):

Щековина — 130-140 гривен

Пах — 200 гривен

Генеральское сало — 600 гривен

Спинка – 200-250 гривен в зависимости от толщины

Бочек — 250-300 гривен

Подбрюшина — 250-270 гривен

Задняя часть — 210-220 гривен

Лопатка — 200 гривен

Корейка — 240-250 гривен

Цены на свинину в Украине. Инфографика: "Телеграф"

По словам, перед Рождеством традиционно цены на свинину взлетят, поскольку закончится пост. Однако повышение не будет значительным.

Я не думаю, что цена на праздники особенно поднимется. Потому что, как говорится, предложение большое, а покупательная способность населения значительно меньше прогнозирует Александр.

В период после праздников стоимость продукта начнет падать.

После Нового года, где-то после десятых чисел, во второй декаде она упадет, будет мертвый сезон вплоть до конца февраля. Каждый год так пояснил Александр.

Поэтому многие закупают сало по сниженной цене перед Новым годом, оставляют на заморозку. Эксперт говорит, что к праздникам цена на сало немного падает, потому что мясо покупают активнее.

Плюс у нас еще будет ранняя Пасха. Закоптить какого-нибудь сальца, мясца. Оно всегда будет очень кстати добавил эксперт.

