Двести метров любви: в Харькове есть "романтическая" улица, где она спрятана (фото)

В Харькове спрятан не только "кусочек Парижа", но и улочка с романтическим названием, которая хранит в себе красивую легенду. Речь идет об улице Кохання — небольшой, но особенной части города.

"Телеграф" решил узнать более детально историю улицы. Оказывается, ее длина составляет всего 200 метров.

Где в Харькове находится улица Кохання

Несмотря на то, что Харьков не считают столицей любви, в нем можно найти настоящий уголок романтики. В Немышлянском районе спрятана небольшая улица, но с красивым названием — Кохання.

Улица Кохання в Харькове

Именно "Кохання", а не "Любви", потому что в украинском языке эти слова имеют разные оттенки смысла. "Кохання" обычно обозначает возвышенное, романтическое чувство к человеку, а "любовь" может употребляться более широко и нейтрально, например, к определенным вещам или идеям.

Согласно одной из версий, название улица еще получила до того, как Немышля вошла в черту города, в XIX веке. Начинается она от пересечения с Краснодарской улицей, примерно в полукилометре к западу от перекрестка с проспектом Тракторостроителей, и спускаясь к реке Немышля, выходя на Пулковскую набережную.

Где в Харькове есть улица Кохання

Длина улицы Кохання составляет всего около 200 метров, а домов на ней около двадцати. С названием этого уголка Харькова связана красивая легенда.

По одной версии, в XIX веке местный помещик влюбился в одну девушку, которая проживала на этой улице и назвал ее в знак своей любви. Другие источники утверждают, что современное название улице присвоили уже в 1960-е годы, когда бывшие сельские переулки Немышли были официально включены в состав города.

Как выглядит улица Кохання в Харькове

Так или иначе, улица Кохання остается маленьким, но романтичным уголком Харькова, который напоминает о возвышенном чувстве.

