Всего 1 минута – и чайный налет, как рукой снимет: хозяйки делятся неожиданными средствами

Чайный налет на чашках – проблема, знакомая практически каждому. Дубильные вещества, содержащиеся в чае, оставляют не только следы на стенках посуды, но могут изменять цвет зубов.

Казалось бы, справиться с этим просто, однако обычные химические средства часто вредят: абразивные частицы царапают поверхность, а красители проникают еще глубже, делая отмывание еще сложнее.

Опытные хозяйки советуют отказаться от агрессивных методов и использовать щадящие средства, не повреждающие фарфоровые или керамические чашки. Среди проверенных методов несколько наиболее эффективных. Об этом рассказывает "Телеграф".

Уксус. Нанести уксус на губку и протереть стенки чашки. Для металлических деталей или узких горлышек чашек следует замочить посуду на ночь в растворе 5–10 мл уксуса на стакан теплой воды. Такой способ позволяет растворить даже устаревший налет без ущерба поверхности.

Зубная паста. Использование зубной щетки с небольшим количеством пасты помогает быстро удалить пятна на чашках. После обработки посуду следует хорошо ополоснуть водой.

Сладкая газировка. Простой и щадящий метод: налить газировку в чашку и оставить на 30 минут, после чего протереть губкой. Углекислый газ мягко растворяет налет, не оставляя следов.

Соль. Одну чайную ложку соли растворить в воде, залить чашку и оставить на 15 минут. Затем протереть губкой. Этот же способ подходит и для термосов – на несколько часов залить горячей соленой водой (2–3 столовых ложки на пол-литра воды), после чего легко очистить внутреннюю поверхность.

Нашатырный спирт. Добавляют небольшое количество нашатыря в воду с детским мылом, после чего быстро и эффективно отчищают белый фарфор от пятен.

Эти пять простых и доступных методов позволяют вернуть чашкам первоначальную чистоту без ущерба посуде. Выбор зависит от предпочтений и продуктов на кухне, но все они гарантируют эффективный результат. Чистые чашки – это не только эстетика, но возможность наслаждаться чаем без неприятных следов и налета.