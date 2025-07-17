Укр

Прикол или намек? "Новая почта" попала в курьез из-за чашки работника (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Чашка "Новая почта" с приколом Новость обновлена 17 июля 2025, 10:43
Чашка "Новая почта" с приколом. Фото Коллаж "Телеграфа"

Чашка имела достаточно провокационное выражение

"Новая почта" в очередной раз попала в курьезную ситуацию. Однако в этот раз она связана с тематической чашкой и надписью.

Соответствующее фото появилось в местном канале Киева. На нем один из клиентов почты сфотографировал чашку с провокационными словами.

"Я е** где твоя посылка. Интересную чашку заметили в одном из отделений "Новой Почты"", — говорится в сообщении.

Чашка Новой почты
Чашка "Новой почты"

На фото изображена белая чашка с красной надписью у рабочего стола оператора отделения "Новой почты". Такие чашки сейчас достаточно популярны в сети, их дарят работникам знакомые или друзья как прикол. Однако, учитывая то, что иногда у почты случаются проблемы с посылками, кого-то такой "прикол" может изрядно возмутить.

Заметим, что в сети сейчас немало тематических чашек для работников "Новой почты". Их стоимость стартует от 180 грн и зависит от качества работы и принта.

Новая почта чашка с приколом
Новая почта чашка с приколом

Напомним, что подростки в Украине возмущены нововведениями "Новой почты". Ведь новые правила фактически делают невозможным их заработок. Речь идет о перепродаже подержанных вещей из секондхенда. Теперь одно физическое лицо может отправить всего 5 послеоплат в месяц, которые на общую сумму будут не больше 30 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы назвали "Новую почту" одним из вариантов, как доехать до Одессы, когда нет билетов на поезд.

Теги:
#Курьез #Новая почта #Чашка