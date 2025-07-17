Прикол или намек? "Новая почта" попала в курьез из-за чашки работника (фото)

Чашка имела достаточно провокационное выражение

"Новая почта" в очередной раз попала в курьезную ситуацию. Однако в этот раз она связана с тематической чашкой и надписью.

Соответствующее фото появилось в местном канале Киева. На нем один из клиентов почты сфотографировал чашку с провокационными словами.

"Я е** где твоя посылка. Интересную чашку заметили в одном из отделений "Новой Почты"", — говорится в сообщении.

Чашка "Новой почты"

На фото изображена белая чашка с красной надписью у рабочего стола оператора отделения "Новой почты". Такие чашки сейчас достаточно популярны в сети, их дарят работникам знакомые или друзья как прикол. Однако, учитывая то, что иногда у почты случаются проблемы с посылками, кого-то такой "прикол" может изрядно возмутить.

Заметим, что в сети сейчас немало тематических чашек для работников "Новой почты". Их стоимость стартует от 180 грн и зависит от качества работы и принта.

Новая почта чашка с приколом

Напомним, что подростки в Украине возмущены нововведениями "Новой почты". Ведь новые правила фактически делают невозможным их заработок. Речь идет о перепродаже подержанных вещей из секондхенда. Теперь одно физическое лицо может отправить всего 5 послеоплат в месяц, которые на общую сумму будут не больше 30 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы назвали "Новую почту" одним из вариантов, как доехать до Одессы, когда нет билетов на поезд.