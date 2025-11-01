Без улыбки не прочесть. Где больше всего распространена забавная украинская фамилия

Она могла сначала быть прозвищем, которое дали в шутку

В Украине есть довольно забавная фамилия, которая, на первый взгляд, напоминает брань, а именно Паскуда. Она недостаточно широко распространено, но нескольким носителям повезло.

Об этом свидетельствуют данные портала "Рідні". Отмечается, что в Украине всего семь носителей фамилии Паскуда.

Больше всего владельцев в Черниговской области. Чаще всего эту фамилию носят женщины по имени Мария и мужчины по имени Виктор. Кроме того, фамилия Паскуда имеет несколько производных. В частности:

Паску,

Паскур,

Паскул,

Паскуль,

Паскульова.

Фамилия Паскуда

Происхождение фамилии Паскуда

Это родовое имя принадлежит к апеллятивным фамилиям тем, что образовались от слова-признака. Вероятнее в древности один из мужчин получил похожее прозвище, возможно, из-за своего характера. В шутку это было сделано или нет, однако прозвище перешло в фамилию, которая сохранилась и по сей день.

В украинском языке слово "паскуда" означает — плохой человек, недобрый характер и т.д. Однако эта фамилия могла образоваться как ирония, ведь довольно часто в Украине в древности давали прозвища, противоположные человеку. Так, худых мужчин называли Дужий, а с красивой шевелюрой — Лысый.

