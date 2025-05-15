Украинофоб и империалист: что не так с Михаилом Булгаковым и почему его запретили в Украине

Писатель считал украинский язык диалектом русского

Михаил Булгаков – одна из самых противоречивых фигур Украины. Он родился в Киеве, но свою жизнь посвятил империи и ее ценностям. В своих текстах он высмеивал украинские национальные стремления и даже считал их провинциальными.

В Киеве, на Андреевском спуске, 13 есть музей Булгакова. Там жил он и герои его произведений Турбины. По случаю 134-летия со Дня рождения писателя, "Телеграф" решил вспомнить, почему его запретили в Украине.

В 2024 году Украинский институт национальной памяти признал Булгакова символом российского империализма и украинофобии. В своих произведениях, а в частности в "Белой гвардии", он изображал украинцев в негативном свете — они были бестолковыми, жалкими. Также было заметно пренебрежительное отношение к украинскому языку.

Хотя Булгаков родился в Киеве, Украину он не признавал как отдельное государство. Для него это была просто часть Российской империи, а язык только диалектом русской.

Писатель был критиком украинского национального движения и выступал против идеи независимой Украины. В своих произведениях он возвеличивал русскую армию, сражавшуюся против УНР. Он даже дезертировал из армии Директории и присоединился к пророссийским силам — это тоже был его сознательный политический выбор.

Запрещен ли Михаил Булгаков в Украине

Официально он не запрещен. Однако, его произведения не изъяты из библиотек и не запрещены к чтению. Однако экспертные институты советуют ограничить популяризацию писателя в публичном пространстве. Однако его имя исключили из названий улиц, школ, музеев, памятников. Это считается символикой имперской политики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит музей Булгакова изнутри. Его хотели закрыть, а памятник обставили мешками.