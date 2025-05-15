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Украинофоб и империалист: что не так с Михаилом Булгаковым и почему его запретили в Украине

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Михаил Булгаков Новость обновлена 15 мая 2025, 20:06
Михаил Булгаков. Фото Колаж Телеграфу

Писатель считал украинский язык диалектом русского

Михаил Булгаков – одна из самых противоречивых фигур Украины. Он родился в Киеве, но свою жизнь посвятил империи и ее ценностям. В своих текстах он высмеивал украинские национальные стремления и даже считал их провинциальными.

В Киеве, на Андреевском спуске, 13 есть музей Булгакова. Там жил он и герои его произведений Турбины. По случаю 134-летия со Дня рождения писателя, "Телеграф" решил вспомнить, почему его запретили в Украине.

В 2024 году Украинский институт национальной памяти признал Булгакова символом российского империализма и украинофобии. В своих произведениях, а в частности в "Белой гвардии", он изображал украинцев в негативном свете — они были бестолковыми, жалкими. Также было заметно пренебрежительное отношение к украинскому языку.

Хотя Булгаков родился в Киеве, Украину он не признавал как отдельное государство. Для него это была просто часть Российской империи, а язык только диалектом русской.

Мхайло Булгаков

Писатель был критиком украинского национального движения и выступал против идеи независимой Украины. В своих произведениях он возвеличивал русскую армию, сражавшуюся против УНР. Он даже дезертировал из армии Директории и присоединился к пророссийским силам — это тоже был его сознательный политический выбор.

Запрещен ли Михаил Булгаков в Украине

Официально он не запрещен. Однако, его произведения не изъяты из библиотек и не запрещены к чтению. Однако экспертные институты советуют ограничить популяризацию писателя в публичном пространстве. Однако его имя исключили из названий улиц, школ, музеев, памятников. Это считается символикой имперской политики.

Музей Булгакова
Памятник Булгакову

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит музей Булгакова изнутри. Его хотели закрыть, а памятник обставили мешками.