Один лимон и никаких усилий: с этим лайфхаком вы быстро очистите микроволновку
Простой и эффективный способ, как отмыть микроволновку
Микроволновка — полезная бытовая техника, которая есть у многих. Если часто ее использовать, она может запачкаться. Жир может оседать в виде конденсата от подогрева еды и застывать, после чего его бывает трудно вывести. Однако есть простой лайфхак, как с этим бороться.
"Телеграф" рассказывает, как очистить микроволновую печь без химии и лишних усилий.
Как очистить микроволновку с лимоном?
Для мытья микроволновки можно использовать лимон, пишет Express. Он на удивление быстро размягчает засохший жир на стенках бытовой техники, после чего его легко отмыть.
Чтобы очистить микроволновую печь, разрежьте лимон на две половинки, выдавите сок в небольшую миску с водой, бросьте туда половинки и поставьте в печку. Затем включите ее на таймер — 2-3 минуты будет достаточно, хотя может понадобиться больше — в зависимости от мощности техники.
После того, как микроволновка выключится, оставьте ее закрытой еще на 5-7 минут. А когда откроете, увидите, что пар от лимонной воды размягчил жир и его легко можно убрать. Протрите стенки печи, смочив тряпку в той же лимонной воде и вы увидите, как легко исчезает грязь и жирные капли. Также быстро очистится и вращающееся стеклянное блюдо в микроволновке.
Однако, если этого недостаточно и немного жира все же остается, повторите процедуру с добавлением в лимонную воду нескольких ложек соды. После этого грязь быстро уйдет.
