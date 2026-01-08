Один лимон и никаких усилий: с этим лайфхаком вы быстро очистите микроволновку

Простой и эффективный способ, как отмыть микроволновку

Микроволновка — полезная бытовая техника, которая есть у многих. Если часто ее использовать, она может запачкаться. Жир может оседать в виде конденсата от подогрева еды и застывать, после чего его бывает трудно вывести. Однако есть простой лайфхак, как с этим бороться.

"Телеграф" рассказывает, как очистить микроволновую печь без химии и лишних усилий.

Как очистить микроволновку с лимоном?

Для мытья микроволновки можно использовать лимон, пишет Express. Он на удивление быстро размягчает засохший жир на стенках бытовой техники, после чего его легко отмыть.

Лайфхак с лимоном для мытья микроволновки. Фото: сгенерировано ИИ

Чтобы очистить микроволновую печь, разрежьте лимон на две половинки, выдавите сок в небольшую миску с водой, бросьте туда половинки и поставьте в печку. Затем включите ее на таймер — 2-3 минуты будет достаточно, хотя может понадобиться больше — в зависимости от мощности техники.

После того, как микроволновка выключится, оставьте ее закрытой еще на 5-7 минут. А когда откроете, увидите, что пар от лимонной воды размягчил жир и его легко можно убрать. Протрите стенки печи, смочив тряпку в той же лимонной воде и вы увидите, как легко исчезает грязь и жирные капли. Также быстро очистится и вращающееся стеклянное блюдо в микроволновке.

Однако, если этого недостаточно и немного жира все же остается, повторите процедуру с добавлением в лимонную воду нескольких ложек соды. После этого грязь быстро уйдет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вернуть мягкость полотенцам проще, чем вы думаете. Рассказываем, как использовать уксус при стирке.